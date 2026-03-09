El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) pone a la venta las entradas de 'Alcalá suena a Carnaval' para el 10 de abril

El cartel de 'Alcalá suena a Carnaval'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la Delegación de Cultura ha puesto a la venta las entradas del concierto 'Alcalá suena a Carnaval' del próximo 10 de abril, un evento que, "dada la expectación causada, amplía horarios y cartel para proyectar el talento local" al tratarse "de con un evento musical de referencia en el Área Metropolitana de Sevilla", con miles de localidades al aire libre.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el responsable del área de Identidad y delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, quien ha puntualizado que el evento se refuerza con la ampliación del cartel con agrupaciones finalistas del Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Alcalá que se van a dar a conocer progresivamente conforme vayan confirmándose participantes.

En concreto, esta cita estará encabezada por la chirigota 'Ssshhhhh!', la comparsa alcalareña 'El Patriota' y el coro 'ADN', que como ganadoras del primer, tercer y cuarto premio en Cádiz, al que se sumarán agrupaciones locales, grupos de su afamada cantera, y otras de la provincia de Sevilla. Para dar cabida a todo el cartel, los horarios se ampliaran y el concierto comenzará a partir de las 18,00 horas. Las entradas están disponibles en el portal de venta de entradas 'giglon.com'.

Asimismo, el delegado ha destacado el "gran evento" propuesto para pasar una tarde-noche de Carnaval "con lo mejor de las dos provincias". Al hilo, ha puntualizado que organizativamente el recinto cuenta con "amplia experiencia" en la acogida de conciertos multitudinarios de miles de personas.

"Es fácilmente adaptable a las distintas tipologías de citas juveniles y culturales, y en esta ocasión se propone un evento con butacas para acoger a miles de personas de distintos punto de Andalucía, reforzando el papel destacado y cada vez más protagonista del Carnaval de Alcalá como referencia", ha apostillado.