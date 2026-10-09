El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) refuerza el servicio de Bomberos con un nuevo camión BUL

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, junto al nuevo vehículo BUL de bomberos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han recibido un nuevo vehículo para las intervenciones urbanas, un BUL (Bomba Urbana Ligera), el modelo más utilizado por el servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para la mayoría de intervenciones.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el BUL consta de una bomba de impulsión muy completa y de doble cabina, con capacidad de transporte de hasta seis profesionales. Este vehículo se ha sumado a otros dos también adquiridos en su totalidad con fondos municipales, un BRP (Bomba Rural Pesada) para otro tipo de intervenciones, y otro de jefatura para el funcionamiento del servicio.

En este contexto, el vehículo ha sido presentado por la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, que acompañada del delegado de Gobernación Pedro Gracia, ha resaltado "el apoyo a la capacitación de los profesionales y la mejora de los recursos como una de las prioridades del Equipo de Gobierno".

Asimismo, ha destacado que el municipio posee un servicio "caracterizado por grandes profesionales, con la cualificación técnica y el compromiso con la seguridad ciudadana, y con una amplia capacidad de actuación en situaciones de especial complejidad y riesgo". "Por ello respaldamos este servicio con la mejora de los recursos, por la mayor seguridad y comodidad de los trabajadores y el mejor servicio a la ciudadanía", ha añadido.

De esta manera, el nuevo vehículo renovará esta herramienta para el servicio en el casco urbano, por lo que se trata de un vehículo de pequeñas dimensiones, ligero y rápido, pero perfectamente dotado con el equipamiento y las herramientas más actuales para actuar en la gran diversidad de siniestros y emergencias que se puedan presentar.

Por su parte, el delegado de Gobernación ha destacado el "esfuerzo municipal" también en el apoyo a la capacitación técnica actualizada con cursos con profesionales-instructores de "amplia experiencia y dilatada práctica en operativos y protocolos de actuación en el marco del Plan municipal de Formación Continua".