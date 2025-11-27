Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) se reúne con el Gobierno para avanzar en las ayudas para la construcción de viviendas

Reuniones de miembros del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con representantes del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Ministerio de Vivienda en Madrid. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha mantenido varias reuniones en Madrid con responsables del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Ministerio de Vivienda para avanzar en la preparación de nuevas líneas de financiación destinadas a la construcción de vivienda protegida y a la rehabilitación de edificios.

Según una nota remitida por el Consistorio, a los encuentros han asistido la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada por el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y el equipo técnico de la empresa municipal VIVE Alcalá.

Por su parte, Jiménez ha destacado que estas actuaciones representan "una apuesta firme y prioritaria por impulsar la construcción de viviendas asequibles a través de la nueva empresa pública municipal VIVE Alcalá". Entre los proyectos más avanzados figuran un parque de 84 viviendas en régimen de alquiler en cornisa del Zacatín y otra promoción en régimen de venta de más de 100 viviendas en la Avenida Mar Mediterráneo, que "serán los primeros en iniciarse en 2026".

Las convocatorias de selección de las personas adjudicatarias de estas promociones de vivienda se realizarán a partir del mes de septiembre del próximo año, a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y de entre los vecinos de Alcalá de Guadaíra inscritos en el mismo. Toda la documentación está disponible en el portal web del Ayuntamiento y en las Oficias de Atención al Ciudadano.

Estas dos promociones utilizarán sistemas constructivos industrializados, que permitirán reducir los tiempos de ejecución, mejorar la eficiencia energética y aplicar criterios de sostenibilidad ambiental, en línea con los estándares actuales de construcción responsable.

Así mismo, a estos desarrollos se suma el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de 600 viviendas en la Unidad de Ejecución 2 de Cercadillos, que ha sido presentado ante el Ministerio de Vivienda y el ICO, para su incorporación en nuevos planes y líneas de financiación en materia de Vivienda. El próximo ejercicio 2026 comenzará la urbanización del sector que se ubicará junto a las nuevas instalaciones deportivas municipales.

Por su parte, Jesús Mora ha subrayado que con estos proyectos se "afianza el compromiso con la ciudadanía". "Seguimos sumando suelo, inversión y seguridad jurídica para aumentar en poco tiempo la oferta de viviendas asequibles en las distintas zonas de la ciudad", ha concluido.