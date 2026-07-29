El Ayuntamiento aumenta a 725.000 euros las ayudas a comedores sociales que atienden a familias vulnerables

El alcalde, José Luis Sanz, en un comedor social - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la convocatoria de subvenciones para comedores sociales de 2027, dotada con 725.000 euros, para reforzar la atención alimentaria que prestan las entidades sociales a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social. Este año se ha ampliado en 25.000 euros la cuantía máxima por entidad, hasta los 175.000 euros, y se ha elevado un 16 por ciento el importe total de la convocatoria, frente a los 626.329 euros destinados en 2025.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la convocatoria, dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de acción social en la ciudad, contempla ayudas de hasta 175.000 euros por entidad. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde este pasado 28 de julio hasta el martes 11 de agosto.

En este sentido, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que con la convocatoria pretenden garantizar "que ninguna familia sevillana se quede sin una respuesta ante una necesidad tan básica como la alimentación". "Detrás de cada comedor social hay entidades que trabajan cada día para que estas personas tengan una vida más digna", ha añadido.

Asimismo, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y por las bases específicas de la convocatoria, de manera que deberán formalizarse exclusivamente por vía electrónica mediante los modelos normalizados de solicitud y proyecto, disponibles en la Sede Electrónica municipal.

Las bases reguladoras y toda la información sobre esta convocatoria pueden consultarse en la página web municipal, en el Tablón de Edictos Electrónicos del Consistorio y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.