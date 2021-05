El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) suspende el pleno de presupuestos por falta de apoyos para aprobarlos

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) ha decidido que, a la vista de la Comisión Informativa dictaminó de forma desfavorable la aprobación de los presupuestos municipales de 2021, se ha determinado suspender la celebración del pleno extraordinario previsto el lunes 31 de mayo.

Según una nota del Ayuntamiento de Bormujos, se recuerda que en la sesión de la Comisión Informativa de Cuentas, Economía y Hacienda, Cultura Bienestar Social y Mayores, celebrada el 26 de mayo, a pesar de las negociaciones que el equipo de gobierno viene desarrollando desde hace tiempo con los grupos, no se pudieron recabar los suficientes apoyos para un dictamen favorable de la Propuesta de Presupuestos Municipales de 2021.

En este sentido, con la finalidad de proseguir las negociaciones con los distintos grupos municipales para alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación de los presupuestos, se suspende este Pleno extraordinario y se continuará trabajando para conseguir una mayoría, según la nota.

Asimismo, públicamente ha habido grupos que iban a presentar enmiendas, pero no se han producido finalmente, y se va a dar más tiempo para que se pueda hacer efectiva esta acción de la oposición. El objeto de esta suspensión es continuar trabajando en los servicios esenciales para el pueblo de Bormujos "y que no suponga un perjuicio para todos los bormujeros y bormujeras".

El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha manifestado que no comprende la actitud del Partido Popular y Ciudadanos, que han tenido más de dos meses para presentar enmiendas y no han presentado nada. "Son unos presupuestos muy necesarios, también para sus votantes; no solo en general. No son unos presupuestos para el alcalde o para el PSOE, sino para Bormujos, para el pueblo" ha afirmado con rotundidad Molina.

Ha hecho un llamamiento a "la cordura y la responsabilidad política para tener altura de miras con los bormujeros y bormujeras. Hay que mirar por el interés general y el bien común".