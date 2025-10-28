El Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) destaca "el esfuerzo" por el reconocimiento de la Romería del Rosario

El alcalde de El Cuervo, José Manuel Oliva, acompañado del delegado de Fiestas de la localidad, Silvestre Castells, y miembros de la Hermandad del Rosario; comparecen para celebrar la designación de la Romería del Rosario. - AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

EL CUERVO (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) ha agradecido este martes el "esfuerzo realizado por el municipio" para el reconocimiento de la Romería en honor a la Santísima Virgen del Rosario como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. El Consejo Andaluz de Turismo (CAT) ha emitido este lunes un informe favorable a dicho reconocimiento.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el alcalde del municipio, José Manuel Oliva, acompañado del delegado de Fiestas de la localidad, Silvestre Castells, y miembros de la Hermandad del Rosario; ha comparecido para "celebrar" la decisión.

El primer edil ha recordado que el camino se inición hace varios años. "Iniciamos un camino de la mano, tanto ayuntamiento como hermandad. Y hoy, estando ya en el Gobierno y después de un trasiego por todas las diputaciones provinciales de Andalucía, por Fitur, donde hemos promocionado la Romería hasta en dos ocasiones, nos ha conducido hasta este punto en el que nos encontramos", ha reseñado Oliva.

El alcalde ha querido remarcar que "aún queda un último trámite" con la ratificación en el Consejo de Gobierno, que se llevará a cabo próximamente, y su posterior publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. "Pero podemos decir que nuestro pueblo, va a pasar a formar parte de ese selecto grupo de localidades y municipios de Andalucía, que tienen fiestas declaradas como fiestas de interés turístico, ha subrayado.

En esta línea, Oliva ha asegurado que la declaración "supondrá un impulso a nivel turístico para atraer personas de otras localidades". Ha concluido agradeciendo el trabajo de "todas las personas que creyeron desde un primer momento en que con el trabajo conjunto y con la unión podríamos conseguir este objetivo".

La Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario, de El Cuervo, se celebra de manera ininterrumpida desde 1960 y se ha consolidado como una de las manifestaciones más representativas de la identidad local y del turismo religioso en la Campiña sevillana.

Estas distinciones reconocen la "singularidad, continuidad y proyección turística de las celebraciones andaluzas" fortaleciendo la promoción de la comunidad como destino de turismo cultural y experiencial, según detalla el CAT.