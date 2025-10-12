El Ayuntamiento culmina la remodelación integral del Mercadillo de Pino Montano con una inversión de 483.277 euros

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Consumo, ha culminado la remodelación integral del mercadillo de comercio ambulante de Pino Montano - Cortijo de las Casillas, una actuación destinada a modernizar y mejorar las condiciones de este espacio comercial, utilizado cada semana por vendedores y vecinos. La intervención ha contado con una inversión total de 483.277 euros, financiada en parte con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este domingo, el mercadillo ha funcionado por primera vez en la zona renovada, con instalaciones "más accesibles y modernas". El proyecto ha contemplado la creación de una nueva plataforma pavimentada con aglomerado asfáltico, en la que se han delimitado 80 puestos de venta y se ha habilitado una zona de aparcamiento específica.

Además, se ha mejorado la accesibilidad del recinto con recorridos adaptados y señalización específica para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. La Administración local ha indicado que uno de los elementos más destacados de esta remodelación ha sido la instalación de módulos prefabricados que funcionan como aseos y probadores para comerciantes y clientes.

Este equipamiento, con una inversión de 31.726 euros, cuenta con espacios diferenciados para hombres, mujeres y personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad universal. Además, está equipado con sistemas de iluminación eficiente y conectado a las redes de abastecimiento y saneamiento. Del mismo modo, el recinto contará con wifi gratuito, lo que permitirá a vendedores y visitantes conectarse fácilmente durante su estancia en el mercadillo.

UN COMPROMISO CON EL COMERCIO AMBULANTE

El delegado de Consumo, José Lugo, ha señalado que "estas obras han permitido dotar al mercadillo de unas instalaciones más seguras, accesibles y modernas, ofreciendo a los comerciantes y usuarios un entorno más cómodo y funcional".

En esta línea, Lugo ha afirmado que la reapertura de este domingo supone "un paso más en el compromiso del Gobierno municipal con la mejora de los espacios de comercio ambulante en la ciudad".

La remodelación ha incluido también la instalación de un sistema de alumbrado con placas fotovoltaicas para mejorar la iluminación del mercadillo con un enfoque sostenible, así como la renovación de toda la infraestructura de saneamiento, que garantiza un adecuado drenaje del recinto.