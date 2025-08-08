Ayuntamiento defiende que incorporará 220 policías locales en 2025 y acusa a PSOE Sevilla de "engañar" con las cifras

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, ha defendido que el Gobierno local, liderado por José Luis Sanz, incorporará 220 nuevos policías locales antes de que finalice 2025, "una media de 110 agentes al año, frente a los ocho anuales del anterior mandato socialista". En este sentido, Flores ha acusado al PSOE de "engañar" a los sevillanos con los datos y ha destacado inversiones en dotaciones, vehículos, vestuario e infraestructuras para mejorar la seguridad.

Estas declaraciones se han producido en respuesta al portavoz socialista, Antonio Muñoz, quien ha criticado un "deterioro de la seguridad" y una "reducción clara" de efectivos de Policía Local desde la llegada de Sanz a la Alcaldía, "pasando de 1.023 agentes en 2023 a 987 previstos en 2025". Asimismo, Muñoz ha aplaudido el refuerzo de la Policía Nacional en la ciudad.

Ante esto, el delegado ha afirmado que "la única verdad que ha dicho el señor Muñoz es que las cifras no engañan", y que el PSOE "incorporó únicamente 124 policías locales en ocho años, frente a los 220 durante los dos años de alcaldía de Sanz". Al hacer una media anual, "el gobierno socialista incorporó ocho policías al año frente a los 110 policías incorporados anualmente por el gobierno actual", ha subrayado.

Igualmente, el delegado ha acusado a los socialistas de "manipular las cifras de la Policía Nacional", recordando que muchos de los agentes mencionados por Muñoz "proceden de otras ciudades para operaciones puntuales o están en prácticas", ante lo que Flores se ha preguntado "¿dónde van destinados cuando terminan?, ¿cuántos de ellos se quedan en la ciudad?".

En esta línea, también ha señalado que Sevilla "tiene un déficit de 500 agentes nacionales", según sindicatos policiales, puesto que la "opacidad" del Ejecutivo central hace "imposible" comprobar el número de agentes que están destinados a la ciudad.

REFUERZO DE DOTACIONES E INFRAESTRUCTURA

El responsable de Seguridad ha explicado que el actual gobierno "está ejecutando mejoras", como el traslado del Distrito Triana-Los Remedios a las nuevas instalaciones de Altadis, la planificación para reubicar el Distrito Macarena y la búsqueda de ubicación para el Distrito Casco Antiguo, así como reformas en la Jefatura de Policía Local, instalación de porteros automáticos, adquisición de nuevo material y mobiliario en el Centro de Control de Policía Local y su sala de crisis.

Por otra parte, en lo que respecta a equipamiento, el delegado ha citado la renovación de vestuario, chalecos, armas y fundas, y la incorporación de una nueva flota de 149 vehículos con mejoras técnicas y de seguridad, además de desfibriladores. La nueva Relación de Puestos de Trabajo incluye unidades como la de Intervención y la de Agentes Tutores.

Finalmente, Flores ha asegurado que se "han desbloqueado" expedientes y recursos "abandonados" por el PSOE, como sonómetros, programas de gestión de denuncias, impresoras, barreras de seguridad vial, detectores de metales, planes logísticos y material para la Unidad de Intervención, y ha concluido reclamando al Gobierno central "más recursos policiales para Sevilla" y acusando a los socialistas de "desviar fondos de infraestructuras a otros fines".