El Ayuntamiento destaca la "sensibilización" de los jóvenes sevillanos frente al terrorismo

Bueno preside el acto de presentación del XII encuentro de Jóvenes y Participación Política 2025

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha presidido el acto de presentación del XII encuentro de Jóvenes y Participación Política 2025, organizado por la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, que tendrá lugar en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz los días 20, 21 y 22 de octubre.

En este acto, celebrado en el Ayuntamiento, Bueno ha destacado "este encuentro dirigido a la formación de valores de nuestros jóvenes. Por ello, hoy quiero dirigirme a los casi 40 jóvenes que estáis hoy aquí y que estáis comprometidos con una sociedad mejor. Con este proyecto, con el que buscáis prevenir la radicalización, y trasladar las experiencias de las víctimas del terrorismo a los jóvenes hacéis una labor fundamental para concienciar a las generaciones futuras de una sociedad mejor", indica el Consistorio en una nota de prensa.

Por todo ello, Bueno señala que "en estos tiempos de polarización, vuestra participación de forma activa en la enseñanza y sensibilización de estos asuntos es un hecho que nos hace sentirnos orgullosos. Al margen de ello, este encuentro evidencia el talento de nuestros jóvenes y las ganas de construir una sociedad más amable. Esta convocatoria supone una de las demostraciones más vivas de la fuerza arrolladora de nuestra juventud y de su valía".

"Los jóvenes no solo representan el futuro, sino que también son el mejor presente de nuestra ciudad, como alcalde de Sevilla, estamos convencidos de trabajar por retener este enorme talento en nuestra ciudad. Desde el gobierno municipal trabajamos incansablemente para que nuestra ciudad pueda ofrecer oportunidades de crecimiento laboral y personal a estos jóvenes, para que no tengan que buscar fuera de Sevilla las oportunidades que en estos años no han encontrado".

En opinión de Bueno, "queremos convertir a Sevilla en la mejor ciudad para vivir, para estudiar y para trabajar, y eso pasa por que nuestros jóvenes no tengan que irse fuera. Os animo a continuar con esa fuerza y sobre todo a seguir desarrollando vuestra labor. Y quiero terminar haciendo un reconocimiento expreso a la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, ente fundamental para la concienciación en la lucha contra el terrorismo".

"Como ya sabéis, presidente, podéis seguir contando con este Ayuntamiento que presido como vuestro mejor aliado para seguir desarrollando vuestra labor y seguir aportando tanto y tan bueno a nuestra ciudad de Sevilla", ha finalizado Bueno.