El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) nombra Hijo Predilecto y otorga la Medalla de Oro al presentador Manu Sánchez

El presentador y comediante Manu Sánchez. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado este viernes en sesión ordinaria el otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad y el nombramiento como Hijo Predilecto al presentador, comediante y escritor Manuel Sánchez Vázquez, más conocido como Manu Sánchez, vecino de la localidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la propuesta de acuerdo ha salido adelante con los votos a favor de todas las formaciones políticas salvo el voto en contra del grupo municipal Vox.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento, durante el acto, el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, ha señalado que "Dos Hermanas con este reconocimiento del Ayuntamiento hace justicia al otorgar la Medalla de Oro de la ciudad y nombrar como Hijo Predilecto a Manu Sánchez".

"Nuestra ciudad encuentra en él a uno de sus vecinos más universales, a uno de nuestros mayores embajadores que lleva siempre el nombre de nuestra tierra allá por donde va. Desde la cultura hace reír y pensar para que tomemos dimensión de nuestro potencial, ahondando en los valores más humanos que nos acompañan como personas. La dignidad, la libertad, la justicia o la igualdad adquieren en sus intervenciones su significado más profundo", ha expresado.

A juicio del edil, "más que un reconocimiento, estamos ante un agradecimiento por tener presente a la tierra que lo vio nacer y crecer y que ahora tiene la suerte de celebrar sus éxitos que también son nuestros".