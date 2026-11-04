El Ayuntamiento exige el desalojo de las Setas: "No nos quedaremos de brazos cruzados"

Archivo - Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha exigido el desalojo "inmediato" de la acampada en favor del derecho a la vivienda de las Setas de la Encarnación.

En una atención a medios, Bueno ha indicado que no han recibido respuesta de la Delegación del Gobierno sobre el desalojo de este enclave tras lo ocurrido en la Plaza del Sol de Madrid. "No sabemos por qué la Delegación del Gobierno en Madrid sí retira los acampados de Sol y nosotros, que se lo hemos pedido, mira para el techo y no nos tiene en consideración", ha añadido.

"No sabemos qué les impide desalojar a unas personas que están haciendo, una ocupación ilegal de un lugar que es de todos los sevillanos, de forma reiterada, con un perjuicio económico para todo lo que supone las personas que viven como consecuencia de esa plaza a través de sus comercios, de sus empresas", ha criticado el delegado.

Asimismo, ha afirmado que si no reciben una respuesta "pronto", se verán "obligados" a tomar "algún tipo de medida", sin que haya concretado alguna posibilidad. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando se producen perjuicios para los sevillanos", ha sostenido.

Por su parte, desde la acampada de las Setas han respondido en un comunicado consultado por Europa Press a las declaraciones del alcalde, José Luis Sanz, que calificó de "gran mentira" las reivindicaciones de los acampados.

En él, han defendido que un operativo policial o el desalojo de la acampada "no acaba con el problema de acceso a la vivienda". "Resulta llamativo que el alcalde pretenda desvincularse de esta problemática cuando el propio Ayuntamiento tiene capacidad de intervención sobre aspectos fundamentales del modelo urbanístico, la gestión del espacio público o la regulación de los usos turísticos", ha puntado el comunicado.

"Señor alcalde el problema no es que haya personas ocupando una plaza para denunciar la crisis de la vivienda. El problema es que haya personas que necesiten ocupar una plaza para que se las escuche. No vamos a aceptar que se confunda el silencio con la solución. Desalojar una protesta no es desalojar un problema social", ha concluido.