El Ayuntamiento explica que en Correduría se han plantado "todos los árboles posibles" al haber servicios afectados

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del distrito Casco Antiguo, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha explicado que en la obra en la calle Correduría "se han habilitado todos los alcorques posibles debido a que existen servicios afectados y a las medidas mínimas de accesibilidad necesarias en el acerado", y ha afirmado que así se le ha explicado a IU, "con aclaraciones técnicas de los motivos por los que solo se han podido plantar estos árboles".

En este sentido, Cabrera ha anunciado este domingo a través de una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento que esta semana se realizará una visita a la zona con Emasesa, a la que se ha invitado a IU, ya que se está analizando en todo el entorno las posibilidades de incorporar más arbolado en la zona.

Además, ha hecho hincapié en que "la alternativa de IU no tenía base técnica suficiente y no se podía ejecutar de acuerdo con los criterios de los equipos técnicos que analizaron el subsuelo, así como las dimensiones del acerado necesarias para cumplir la normativa de accesibilidad, una cuestión que ya se le explicó a IU", teniendo en cuenta que la anchura de la calzada no puede ser menor de la proyectada por la Dirección General de Movilidad, ya que por esta vía pasan autobuses de Tussam y camiones de Lipasam.

Cabrera ha destacado que la nueva calle es una realidad tras una inversión de casi 490.000 euros y que esta intervención se incluye en el eje que se ha venido remozando en los últimos años a través de la Alameda de Hércules y las calles Amor de Dios, San Andrés y San Martín, con un presupuesto total que asciende al millón y medio de euros.

Toda esta línea, ha añadido Cabrera, "se ha planificado para favorecer la accesibilidad universal, permitiendo el paso de personas con diversidad funcional, que antes era completamente inviable".

Asimismo, ha recordado el delegado del distrito Casco Antiguo "hemos modificado toda la zona a través de la plataforma única y los suelos podoctáctiles, ampliando los acerados y reduciendo aparcamientos para que todas y todos los sevillanos podamos transitar hasta la propia Alameda de Hércules y la calle Feria sin barreras arquitectónicas".