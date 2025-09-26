Ayuntamiento y Fundación Cámara de Comercio colocan placas de reconocimiento a participantes de 'Replanta Sevilla'

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha participado en el acto de colocación de placas conmemorativas en relación a la iniciativa 'Replanta Sevilla' junto al presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero.

Según ha informado el Consorcio en una nota de prensa, esta iniciativa ha permitido la plantación de más de 200 nuevos árboles en la ciudad y ha contado con una financiación de más de 40.000 euros.

En el marco de este reconocimiento, se han colocado placas conmemorativas junto a los grupos de árboles plantados en la ciudad gracias a la aportación de tres de las empresas sevillanas. Este proyecto se realiza de acuerdo con los criterios técnicos de la Delegación de Parques y Jardines para la elección de especies, la idoneidad de la época y el lugar de plantación, y en coherencia con lo establecido en el Plan Director del Arbolado.

En el Paseo de Cristóbal Colón se ha instalado una placa junto a uno de los árboles plantados por Helvetia Seguros, en un acto al que ha asistido el director de zona de la entidad, Antonio Villa.

Por su parte, en la calle Adriano se ha colocado otra placa junto a un ejemplar aportado por Migasa, con la presencia de su presidente, Miguel Gallego.

Además, Llopis Servicios Ambientales también ha contado con una placa conmemorativa junto a uno de los árboles donados, en el Paseo del Marqués de Contadero, en un acto que ha reunido a la presidenta del grupo, Ana Llopis y al CEO de la compañía, David Llopis.

La delegada de Arbolado ha indicado que 'Replanta Sevilla', es un ejemplo "de cómo la colaboración entre administraciones y empresas puede generar iniciativas transformadoras que benefician a toda la ciudad".

Del mismo modo, el presidente de la Fundación Cámara de Comercio, Francisco Herrero, ha mencionado el funcionamiento de la iniciativa 2.0, a través de la web, en la que los sevillanos pueden apadrinar la plantación de un ejemplar para la próxima campaña de plantaciones.

Para finalizar, Rincón ha destacado el "compromiso del Gobierno municipal" con el aumento del "patrimonio verde de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que en los dos últimos años "se han plantado más de diez mil árboles, resaltando la pasada campaña de plantación en la se han incorporado cerca de seis mil árboles, siendo la campaña más ambiciosa de los últimos años".