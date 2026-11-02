El Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) propone dedicar una avenida a Los Campanilleros

Coro de campanilleros en Huévar del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Huévar del Aljarafe (Sevilla), Israel Álvarez, ha anunciado que el Ayuntamiento propondrá al Pleno municipal, previsto para este martes dedicar una avenida del municipio a Los Campanilleros, una de las tradiciones más arraigadas y reconocibles de la localidad. El anuncio se ha realizado en la propia calle, donde el alcalde ha destacado que la iniciativa quiere ser "un homenaje a nuestra historia, nuestras raíces y una de las tradiciones más bonitas de nuestro pueblo".

La propuesta del equipo de gobierno plantea que la actual Carretera de Sevilla pase a denominarse Avenida de los Campanilleros, ha informado el Consistorio en una nota. El cambio deberá ser sometido a la consideración del Pleno municipal. "Los Campanilleros son mucho más que una tradición. Son parte del alma de Huévar. Son recuerdos, emociones y noches inolvidables que han marcado a generaciones enteras y que, gracias al cariño de nuestro pueblo, siguen pasando de padres a hijos", ha señalado el alcalde en un vídeo grabado en la propia calle.

Álvarez ha añadido que le hace "especial ilusión que sea precisamente una de las primeras calles que encontramos al entrar en Huévar desde Sevilla la que lleve su nombre. Una vía que ha visto crecer a generaciones de campanilleros y que ha sido testigo de tantas noches llenas de música, emoción y sentimiento". "Hay tradiciones que forman parte de lo que somos y que merecen tener su nombre escrito para siempre en las calles de nuestro pueblo", ha concluido el alcalde.

La tradición de los campanilleros forma parte de la identidad cultural de Huévar del Aljarafe y permanece profundamente arraigada en la memoria colectiva de sus vecinos. Aunque no existe una fecha documentada que permita determinar cuándo comenzaron a recorrer sus calles, los testimonios locales recuerdan que ya cantaban generaciones anteriores. Además, se conservan fotografías de grupos de campanilleros de la localidad de mediados del siglo XX, como una imagen de jóvenes tomada en 1954.

A lo largo de los años, los grupos han mantenido la costumbre de salir a cantar por las calles cuando llega la Navidad. Una de las citas más especiales tiene lugar en la madrugada del Día de la Inmaculada. Durante los días previos a Nochebuena, los campanilleros continúan recorriendo el municipio para anunciar la llegada de las fiestas. La tradición incluye también el aguinaldo del 24 de diciembre, que culmina con la interpretación de la Misa del Gallo.

En sus recorridos, las voces se acompañan de instrumentos tradicionales como las carrañacas, las panderetas, las guitarras, los cascabeles, los triángulos, las flautas y la característica botella de anís. El actual Coro de Jóvenes Campanilleros de Huévar del Aljarafe se constituyó en 1994 y tomó el relevo de quienes habían mantenido viva esta costumbre. En sus más de tres décadas de trayectoria, ha participado en numerosos encuentros y concursos, ha grabado los discos 'Bonita Tradición' y 'Nuestro Cantar' y ha desarrollado una importante labor solidaria en colaboración con distintas entidades.