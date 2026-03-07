Ayuntamiento y Junta renuevan el césped del campo de Fútbol-7 del Centro Deportivo Las Almenas en Sevilla

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, visita las obras del césped del campo de Fútbol 7 del Centro Deportivo Las Almenas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campo de Fútbol-7 del Centro Deportivo Las Almenas de Sevilla contará con césped de última generación gracias a la inversión de cerca de medio millón de euros, 446.727,63 euros, que están llevando a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMD, que aporta el 56% del total, 251.727,63 euros, y la Consejería de Cultura y Deporte, el 44%, 195.000 euros.

La delegada de Deportes, María Tena, ha enmarcado esta actuación dentro del plan de remodelación de infraestructuras deportivas puesto en marcha por el Gobierno municipal con el objetivo de "dotar a la ciudad de unas instalaciones de primera tal y como se merecen los sevillanos".

En una nota remitida por el Consistorio, Tena ha destacado la importancia de esta intervención, "ya que atiende a los más de 400 niños y niñas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín que juega aquí al fútbol todas las semanas".

El nuevo césped artificial que se va a instalar, "que se espera esté en uso para este verano", está realizado con un material sintético de última generación con base elástica prefabricada y material orgánico como capa de relleno dinámico.

Asentado sobre una superficie pavimentada con dos capas asfálticas de 4 centímetros cada una, cuenta con sistema de drenaje y una canaleta lineal para evitar el encharcamiento del campo y posibilitar el perfecto uso del terreno de juego.

Además, la instalación incluye un sistema de riego totalmente automático, con tratamiento de legionelosis, una barandilla de un metro de altura en torno al campo así como un acerado de adoquín de hormigón bicapa que irá instalado en todo el perímetro y en el fondo oeste de esta instalación.