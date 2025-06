El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) destaca el reparto de agua entre la población y agradece el apoyo de otros pueblos

LEBRIJA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), gobernado por el socialista José Barroso, ha destacado este lunes el reparto de agua a la población ante las incidencias en el servicio de abastecimiento de agua en el Consorcio del Huesna por la avería registrada el pasado viernes fruto de la fractura de una tubería principal, con cortes de agua en once municipios que comienzan a ser resueltos esta misma jornada.

Reparada esta primera avería y otras incidencias del fin de semana, en la noche de este domingo 15 de junio y durante las labores de llenado de la tubería, se ha detectado una nueva incidencia en la red principal de transporte, según el Ayuntamiento de Lebrija. Ante ello y tal y como informa Aguas del Huesna, se ha decidido acabar el llenado del depósito regulador ubicado en el Viso del Alcor-que garantiza una reserva importante de agua, mientras se repara definitivamente esta nueva incidencia.

Conforme a las últimas informaciones emitidas por Aguas del Huesna, se espera el restablecimiento del servicio a lo largo de la mañana de este lunes. Tanto es así que a las 10,30 horas, algunas zonas de Lebrija ya contaban con suministro de agua.

MEDIDAS EXCEPCIONALES

Aun así, y tal y como ha explicado el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso Sánchez, el Ayuntamiento de Lebrija mantiene la aplicación de una serie de medidas excepcionales.

Desde esta mañana, se está suministrando agua potable embotellada a los centros educativos y escuelas infantiles de la ciudad, así como dotaciones importantes de agua no potable, para procurar que la jornada lectiva se desarrolle con la mayor normalidad posible. Con este mismo objetivo, se ha reforzado el servicio de apoyo en los centros con dos personas, una de apoyo a la Conserjería y otra de apoyo al personal de limpieza.

Además, a esta hora se ha comenzado ya con el reparto de agua no potable con varios camiones cisterna por las calles de Lebrija y se está prestando apoyo logístico a las residencias de ancianos, centros sociales y sanitarios (como el Hospital y el Centro de Salud), mediante el reparto de agua embotellada y no potable. A lo largo de la mañana, se van a habilitar también un punto de agua no potable en el Bulevar de Huerta Macenas, que se sumará al del Parque de Bomberos, ya en funcionamiento.

Se prevé que, si la avería perdura a lo largo de la tarde de este lunes 16 de junio, se habilitarán varios puntos de recarga de agua no potable, ubicados en colegios de la ciudad para garantizar así el abastecimiento de agua al conjunto de la ciudadanía.

LA COLABORACIÓN

El alcalde ha querido agradecer a la ciudadanía de Lebrija el comportamiento y colaboración ante la situación que se ha padecido a lo largo de todo este fin de semana.

Igualmente, ha resaltado y agradecido el apoyo brindado por el Ayuntamiento de la vecina localidad de Trebujena, que durante todo el fin de semana ha suministrado agua potable a los camiones cisterna habilitados por el Ayuntamiento, así como a los de Isla Mayor, Villamartín, Rota, Chipiona, que han puesto a disposición medios y recursos para atender a las necesidades de la ciudadanía. También ha agradecido la colaboración de empresas privadas, como HerbiSur, Cooperativa Las Marismas, Algosur y a la Comunidad de Regantes, entre otras.