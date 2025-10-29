El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) impulsa actividades para personas con discapacidad intelectual

Una jornada de convivencia de personas en situación de discapacidad intelectual en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado una nueva programación de actividades para personas en situación de discapacidad intelectual, una "completa oferta" que se desarrollará a lo largo de este curso con talleres, servicios y campañas orientadas a la inclusión, la autonomía y el bienestar.

Según ha detallado el consistorio en una nota, esta iniciativa ha comenzado con el taller 'Pensemos en Verde. Naturaleza para todos y todas', dedicado a la jardinería, el huerto y la educación ambiental, que se celebra en las aulas del Parque Periurbano de Porzuna y que "promueve la participación activa y el contacto directo con la naturaleza".

Durante su visita al taller, el alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha indicado que el objetivo de esta programación es "promover la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual".

Al hilo, Conde ha afirmado que quieren fomentar "su participación, su autonomía y su calidad de vida", a través de reconocer y potenciar sus habilidades para ofrecerles "nuevas oportunidades".

En concreto, la programación incluye un conjunto de proyectos que abarcan diferentes ámbitos de "desarrollo personal, social, artístico y comunitario", entre las que destaca el Servicio de Atención Especializada, que ofrece "información, orientación y apoyo" a las personas con discapacidad y a sus familias sobre "recursos, trámites y prestaciones", facilitando así el acceso a servicios y "garantizando una atención inclusiva y personalizada".

En este sentido, el taller 'Cocinando con Autonomía' permite a los participantes "adquirir habilidades culinarias básicas, aprender recetas sencillas y ganar confianza en sí mismos", fomentando una alimentación saludable y la autonomía de los participantes.

Por otra parte, 'Manos Hábiles: Arte y Reutilización para Todos' "combina la creatividad con la sostenibilidad" y promueve la "reutilización de materiales y el desarrollo de habilidades manuales, cognitivas y sociales" en un "entorno de colaboración y conciencia ambiental".

El propio taller inaugural, 'Pensemos en Verde. Naturaleza para todos y todas', impulsa la educación ambiental y la socialización mediante el trabajo en huertos y jardines, ofreciendo una "experiencia enriquecedora de contacto con el medio natural".

De este modo, la programación se complementará con las campañas de sensibilización 'Más allá de las barreras', centradas en "visibilizar la discapacidad, eliminar estereotipos y promover la inclusión a través de redes sociales y acciones comunicativas".

Además, al Administración local ha agregado que la actividad física y el deporte también ocuparán un "lugar destacado" con el programa 'Inclusión en Movimiento', que fomenta "el deporte adaptado, la vida saludable y la autoestima" de los participantes mediante la práctica de actividades como el pádel, la gimnasia básica o el senderismo.

En el ámbito cultural, el 'Teatro Cómico Accesible' ofrecerá a los participantes la oportunidad de "explorar su creatividad y habilidades comunicativas" a través de un proceso de creación escénica inclusivo, que finalizará con una representación teatral abierta al público.

Asimismo, el taller 'Flamenco para tod@s' acercará el arte flamenco a las personas con discapacidad intelectual, combinando expresión corporal, ritmo y cultura "en un espacio de aprendizaje accesible e inclusivo". Al hilo, el programa 'Momentos Mágicos: Ocio y Cultura para Tod@s' ofrecerá salidas culturales, excursiones y actividades de ocio accesibles, "fomentando la convivencia, la autonomía y la participación en la vida comunitaria".

Según ha detallado el Consistorio local, la celebración de las Jornadas de Visibilización de las Personas con Discapacidad, adscrita también a esta programación, tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, durante tres jornadas, el Teatro Villa de Mairena del Aljarafe acogerá exposiciones, concursos, teatro, flamenco inclusivo y 'stands' de asociaciones y entidades locales.