El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) renueva la red de radio de la Policía Local

Un agente de la Policía Local con un equipo de radio - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) implantará una nueva red integral de radiocomunicaciones digitales para la Policía Local. La actuación cuenta con una inversión de 226.000 euros por cuatro años y permitirá dotar a los agentes de un sistema de comunicaciones más seguro y con más funciones para el desarrollo de su trabajo.

La nueva red utilizará tecnología 'Tetra' (Terrestrial Trunked Radio, o Radio Enlazada Terrestre), el sistema de radiocomunicaciones digitales más utilizado actualmente por servicios de emergencia y comunicaciones críticas, explica en una nota de prensa.

El Consistorio remarca al respecto que la tecnología mejora la calidad de las comunicaciones y la privacidad, incorpora funciones avanzadas para el control de llamadas y permite conectar la red con sistemas de datos.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, con una inversión de 56.500 euros al año. La nueva red ofrecerá comunicaciones seguras, confiables y robustas y permitirá ampliar sus funcionalidades en el futuro sin tener que sustituir el sistema completo.

El Gobierno local sigue modernizando la Policía Local para que los agentes tengan mejores herramientas y puedan ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía. Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de los servicios municipales y, en particular, de la renovación de los recursos de la Policía.

Este proceso incluye la renovación de la flota completa de la Policía Local mediante un contrato de renting de nueve vehículos durante cuatro años, con una inversión de 665.000 euros, y la licitación de un sistema inteligente de videovigilancia del tráfico y gestión sostenible de la movilidad, con una inversión superior a 200.000 euros.