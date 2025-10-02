El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) impulsa una programación juvenil "diversa, creativa y participada"

El alcalde de Mairena, en la presentación de la programación juvenil "diversa, creativa y participada" para el municipio. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado este jueves la programación anual de juventud, "una propuesta participada por la propia juventud y diseñada junto a ella", que reúne "nueve grandes citas" a lo largo del curso y se suma a la programación socioeducativa juvenil.

La presentación se ha realizado a través de un vídeo difundido en las redes sociales municipales, en el que el alcalde, Antonio Conde, y la concejala delegada de Compromiso con la Juventud, Laura Pérez, acompañados por un grupo de jóvenes, dan a conocer las actividades previstas para este curso, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Tal y como ha expresado el alcalde en el propio vídeo, el objetivo es que "la juventud siga siendo protagonista". Más concretamente, la programación incluye propuestas consolidadas y nuevas citas diseñadas para fomentar la participación, la creatividad y el bienestar juvenil.

Entre ellas destacan el 'Mairena International Film Festival', dedicado al cortometraje y al talento audiovisual emergente; 'Mairena Zombi', un escape street nocturno en diciembre; 'MairenaCreActiva', encuentro juvenil de participación en enero; 'Mairena de Calle', festival de arte urbano en marzo; y el 'Open de Cubo de Rubik', en abril, que reunirá a los mejores speedcubers de Andalucía y España.

A lo largo del año se desarrollarán también iniciativas permanentes como el Programa Socioeducativo, presente en los institutos de Mairena; 'Mairenalternativa', línea de acompañamiento emocional y de salud mental; 'MairenaGo', encuentro friki y cultural en torno al manga, el cosplay y los videojuegos; y las salidas medioambientales y deportivas, con excursiones subvencionadas para fomentar hábitos saludables y la sensibilización ecológica.

"Esta programación forma parte del esfuerzo municipal por ofrecer a la juventud mairenera espacios de creación, aprendizaje y convivencia a su medida", añade la nota de prensa.