El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) inicia la renovación del campo de rugby de Los Alcores

Labores de renovación del campo de rugby de Los Alcores - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado las obras de renovación del campo de rugby de Los Alcores, una actuación que permitirá mejorar el estado de las instalaciones y ampliar sus dimensiones. Los trabajos contemplan la renovación del césped artificial, la mejora del acceso al campo y la instalación de nuevas porterías y redes de protección.

Además, la superficie de juego se ampliará hasta alcanzar unas dimensiones de 65 por 37 metros, adecuadas para acoger encuentros federados. La intervención incluye también mejoras en el drenaje y la instalación de un nuevo sistema de riego, así como una red de protección de siete metros de altura y veinte metros de longitud, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Estas mejoras favorecerán el desarrollo de los entrenamientos y las competiciones, así como a mejorar la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones para deportistas y clubes.

De esta manera, el Gobierno local continúa impulsando la mejora de las instalaciones deportivas municipales para favorecer la práctica deportiva y responder a las necesidades de los clubes y usuarios.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA UE

La actuación cuenta con una inversión de 337.000 euros, impuestos incluidos, cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder. La renovación del citado campo de rugby forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Mairena Econectada', con el que el Ayuntamiento impulsa proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la transformación urbana, social, ambiental y digital del municipio.

El PAI está incluido en la iniciativa municipal 'Ayer Hoy Mairena39' y cuenta en total con nueve millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea y gestionada por el Ministerio de Hacienda.