El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) instala diez pasos de peatones inteligentes para reforzar la seguridad vial

Uno de los diez pasos de peatones inteligentes instalados por el Consistorio mairenero para reforzar la seguridad vial. - AYTO.DE MAIRENA.

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha instalado señalización inteligente en diez pasos de peatones sin semáforos del municipio. Con esta actuación persigue seguir reforzando la seguridad vial en "puntos clave" del término municipal "con mayor tránsito peatonal o con riesgo identificado".

En concreto, se trata de pasos de peatones inteligentes, es decir, un sistema de señalización que detecta la presencia o el acercamiento de peatones y activa iluminación específica en el propio paso para alertar tanto al conductor como al viandante, explica el Consistorio en una nota de prensa.

De esta manera, el Gobierno local busca proteger a los peatones de posibles atropellos, reducir la siniestralidad y reforzar la convivencia segura entre vehículos y peatones en entornos urbanos.

Las ubicaciones seleccionadas, "fruto de un análisis técnico basado en datos de seguridad vial", son la avenidas de los Descubrimientos y de Cuba; la zona de Vitalia, la salida a Sevilla por Ciudad Expo; las avenidas de los Olmos con calle Haya y en las confluencias con Gregorio Ordóñez y avenida de la Sabiduría; dos pasos junto al Centro Multiusos y otro en el entorno del Centro Comercial Altos de Simón Verde.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de modernización de servicios y de la intensa programación de educación vial. En este caso, se trata de una apuesta decidida por reforzar la seguridad vial con soluciones tecnológicas y sostenibles, concluye el comunicado.