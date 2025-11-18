El Ayuntamiento muestra su apoyo al equipo de motor ARUS de la Universidad de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado este martes su apoyo a los miembros del equipo Andalucía Racing Team (ARUS), - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado este martes su apoyo a los miembros del equipo Andalucía Racing Team (ARUS), el conjunto universitario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) que desde 2012 participa en la prestigiosa competición internacional Formula Student, formada por estudiantes de todas las universidades del mundo que diseñan, fabrican y compiten con un monoplaza tipo fórmula diseñado y construido por ellos mismos.

Según una nota de prensa remitida por Consistorio, Sanz ha transmitido a los miembros de ARUS el compromiso de "respaldar institucionalmente una iniciativa única, que demuestra el talento y la formación de los jóvenes universitarios sevillanos".

Sanz ha destacado que ARUS es un "ejemplo del potencial de las nuevas generaciones que se forman en las universidades sevillanas, capaces de transformar conocimiento en innovación aplicada y competitiva". El Alcalde ha subrayado que este proyecto, además de su dimensión deportiva, "tiene un fuerte componente formativo y de empleabilidad, integrando a estudiantes de grado y máster y conectándolos con la industria del motor y el tejido empresarial".

El equipo sevillano ARUS fue el primero de Andalucía en competir en Formula Student y, desde entonces, ha diseñado y fabricado monoplazas de combustión, eléctricos y autónomos que han competido en circuitos internacionales como Montmeló, Hockenheim, Hungaroring, Assen y Red Bull Ring. En 2024, presentaron en Sevilla TechPark el primer vehículo autónomo íntegramente desarrollado en Sevilla, un hito que les situó como pioneros en la categoría driverless.

Con reconocimientos recientes como el tercer puesto general en una competición italiana y el liderazgo nacional en la categoría eléctrica, los jóvenes sevillanos de ARUS se han consolidado como uno de los equipos más destacados de las universidades de España. "Con nuestro apoyo institucional buscamos reforzar la capacidad más que acreditada de estos jóvenes de seguir compitiendo al máximo nivel y de proyectar la imagen de Sevilla como ciudad de talento, innovación y futuro", ha incidido Sanz.