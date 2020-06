Ayuntamiento de Los Palacios suspende su feria del centenario, la de Maribáñez y el festival 'Tomate Blues'

LOS PALACIOS (SEVILLA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha informado este viernes de la suspensión de su feria del centenario, la de la pedanía de Maribáñez y el festival 'Tomate Blues', una decisión que el alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), ya ha trasladado a los portavoces de los grupos políticos municipales.

La decisión ha sido difundida a través de un comunicado de la Alcaldía que ha sido suscrito también por la Asociación de Caseteros de Feria (Cafer) y la Asociación Cultural del 'Tomate Blues', informa el Consistorio en una nota de prensa, en la que se destaca que tanto el regidor palaciego como los representantes de ambos colectivos coinciden en que se trata de "una decisión difícil", especialmente en un año en el que se conmemoraba el centenario de la Feria y el décimo aniversario del citado festival, "consolidado como uno de los más importantes de España".

Valle ha destacado, además, que desde las delegaciones de Festejos, Turismo y Pedanías, ya se había planificado "una programación muy importante de actividades", dada las efemérides tan significativas. No obstante, el alcalde ha recalcado que "no hay duda alguna" en la decisión, ya que "la seguridad es lo primero y no hay posibilidad de garantizar la organización de eventos multitudinarios de estas características con las nuevas exigencias sanitarias sin poner en riesgo a las personas".

De esta manera, ha indicado que Los Palacios es la localidad que tiene menor índice de contagios por Covid-19 entre las mayores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla y "debemos seguir siendo responsables para ser un destino seguro", que da nombre a la campaña de promoción turística que llevan a cabo en la localidad. "De ello depende que vayamos ganando cada vez más confianza y contribuyendo a una recuperación progresiva de la actividad social y empresarial", ha asegurado.

La Feria de Los Palacios y Villafranca, con 62 casetas, es una de las más importantes de la provincia y moviliza a decenas de miles de personas no sólo del municipio, también de otras localidades cercanas, por lo que "no se ha querido demorar más el anuncio" para que la ciudadanía pueda hacer sus planes, ha afirmado Valle, al tiempo que ha manifestado que, aunque con diferentes formatos y distintas fechas, la feria palaciega venía celebrándose de forma ininterrumpida desde 1942, tras el parón de posguerra.

El alcalde ha recordado, asimismo, que, según el compromiso adquirido por el equipo de Gobierno, el dinero que el Ayuntamiento no gaste por la cancelación de eventos, irá destinado al plan Reacciona y Avanza, en el que se contemplan diversos bloques de medidas para la reactivación social y económica del municipio.

En este sentido, para la semana próxima está previsto una reunión con empresarios del sector de las atracciones de feria, con fuerte arraigo en la localidad, para "mostrarles nuestra solidaridad y valorar de qué manera podemos desarrollar acciones que les permitan atenuar los efectos de un año que se presume catastrófico para el sector", ha precisado.