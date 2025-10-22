El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) reconoce a José Antonio Rueda como Joven del Año 2025

El piloto de Moto3, José Antonio Rueda, recibe el 'Galardón Joven del Año 2025' de Los Palacios y Villafranca. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha aprobado por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada este miércoles, 22 de octubre, y a propuesta de la Delegación Municipal de Juventud, la concesión del 'Galardón Joven del Año 2025' al piloto de moto local José Antonio Rueda, en reconocimiento a su reciente proclamación como campeón del mundo de Moto3, hito "histórico que lo convierte en el primer andaluz en conseguir un título mundial en motociclismo".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el acto de entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 30 de octubre a las 17,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un evento abierto a toda la ciudadanía que busca rendir homenaje al joven deportista.

Asimismo, y como es tradición en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Rueda será también obsequiado por la Asociación de Productores de Tomate de Los Palacios con su peso del reconocido "bombón colorao".

Con tan solo 19 años, José Antonio Rueda Ruiz, natural de la pedanía de Los Chapatales, ha firmado una "temporada histórica" al convertirse, el pasado 5 de octubre en Indonesia, en el primer piloto andaluz en conquistar un título mundial en motociclismo, con diez victorias hasta la fecha y una "demostración de talento y madurez en cada circuito".

Tal y como ha indicado el Ayuntamiento local, Rueda "apuntaba maneras" desde sus inicios, puesto que a los ocho años ya era campeón de España de Minivelocidad, y a los once conquistó tanto el campeonato andaluz como el nacional de Minimotos.

Al hilo, su evolución lo llevó a competir en categorías como Moto4 y la European Talent Cup, y en 2022 se convirtió en el único piloto de la historia en ganar el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup en una misma temporada.

Durante el pleno, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha valorado la importancia del reconocimiento a un joven que ha demostrado "no solo talento deportivo, sino también valores como el esfuerzo, la constancia y la humildad propios de la juventud palaciega".

El primer edil ha concretado cómo el propio Rueda, siendo un niño, ya manifestaba "con claridad" su sueño de ser campeón del mundo de motociclismo, una declaración convertida en realidad.

En contexto, el regidor ha valorado que lo que ha logrado Rueda "no es fácil", y ha añadido que la historia del motociclista "es un ejemplo de superación para todos los jóvenes".

El consistorio ha informado que la citada jornada del próximo 30 de octubre incluirá la entrega institucional del galardón en el Salón de Plenos de la localidad palaciega y un "recibimiento multitudinario" en la Plaza de Andalucía con saludo desde el balcón del Ayuntamiento y 'photocall' con vecinos para que puedan "mostrarle su cariño y admiración al campeón".