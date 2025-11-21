El Ayuntamiento presenta una nueva campaña contra el acoso escolar junto al Sevilla FC y el Real Betis

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto con los presidentes del Sevilla FC y el Real Betis Balompié en la presentación de una campaña contra el acoso escolar en el Ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes una campaña contra el acoso escolar junto al Sevilla FC y el Real Betis. Se trata de cuatro vídeos protagonizados por los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla acompañados de un jugador y una jugadora de cada uno de los equipos.

Según una nota remitida por el Consistorio, durante este curso escolar los Agentes Tutores han impartido un total de 160 talleres preventivos en los que han participado 4.266 alumnos de 63 centros educativos de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la implicación de los dos equipos y ha destacado la importancia de "sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, detección y erradicación del acoso y el ciberacoso". "La implicación de las administraciones junto a referentes sociales y deportivos, como los equipos de la ciudad, resulta fundamental para lograr el objetivo de tolerancia cero frente a estas situaciones", ha afirmado.

Asimismo, Sanz ha subrayado la importancia del papel de los Agentes Tutores de la Policía Local. "Los resultados de las actuaciones de los Agentes Tutores demuestran que esta apuesta ha sido un acierto", ha indicado.

Tras detectar la "gravedad" de los casos de acoso y ciberacoso que les llegan de forma continuada desde la Jefatura de Policía Local se decidió poner en marcha una campaña con el apoyo de los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad para llegar a los jóvenes de una forma más efectiva. Ambos clubes, Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, "se sumaron desde el primer momento" a la idea.

El primer edil ha anunciado que, a partir de ahora, la colaboración entre los Agentes Tutores y los clubes "será permanente para actuar de forma preventiva en sus canteras". "El acoso escolar existe en todas las ciudades pero tengo claro que para resolver cualquier problema lo primero es reconocerlo y pedir ayuda para solucionarlo", ha concluido Sanz.