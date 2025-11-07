El Ayuntamiento reconoce la aportación de 50 árboles por parte de tres empresas al proyecto Replanta Sevilla

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, y el presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, en el reconocimiento a tres empresas por donar árboles en el plan Replanta Sevilla. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido este viernes, junto a la Fundación Cámara de Comercio, la colaboración de las empresas Lamaignere, Consorcio Jabugo y Fundación MAS por la donación de 50 nuevos árboles dentro del plan Replanta Sevilla.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, y el presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, han participado en el acto de colocación de tres nuevas placas conmemorativas en reconocimiento a las entidades.

Esta iniciativa de colaboración público-privada, impulsada por la Fundación Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha permitido, según el Consistorio, la plantación de más de 200 nuevos árboles en distintos puntos de la ciudad. Al proyecto han aportado doce corporaciones sevillanas que han financiado con casi 45.000 euros esta acción de reforestación urbana.

Estas actuaciones se realizan siguiendo los criterios técnicos del Servicio de Parques y Jardines para la elección de especies, la idoneidad de la época y el lugar de plantación, y en coherencia con el Plan Director del Arbolado de la ciudad.

Por su parte, Rincón ha destacado que Replanta Sevilla "es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y empresas puede generar iniciativas transformadoras que contribuyen al patrimonio verde y al bienestar de todos los sevillanos".

En paralelo, Herrero ha indicado que sigue activa la plataforma Replanta Sevilla 2.0, a través de la web www.replantasevilla.com, que permite a los ciudadanos apadrinar la plantación de un árbol dentro de la próxima campaña municipal.

En esta línea, Rincón ha subrayado en los dos últimos años se han plantado "más de 10.000 árboles, con cerca de 6.000 en la última campaña, la más ambiciosa de los últimos años".