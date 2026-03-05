El Ayuntamiento reconoce en la Sevilla Women Week a cinco mujeres por "abrir puertas y dejar huella"

Acto de entrega de reconocimientos de la Sevilla Women Week - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves, en la Real Fábrica de Artillería, el acto de reconocimiento a mujeres referentes y una mesa redonda en el marco de la Sevilla Women Week, "una cita que nace con un propósito muy claro: visibilizar el talento, el liderazgo y la aportación imprescindible de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, han sido reconocidas Victoria Cabrera, empresaria sevillana, fundadora de CPS y del medio tecnológico Cibersur, a Isabel Morillo, periodista y directora de El Correo de Andalucía.

Junto a ellas también han sido premiadas Lola Carranza, jurista y referente en derecho digital e innovación tecnológica -directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu y Gómez-Villeres Atencia-; a Carmen Tamayo, trabajadora social, actriz y creadora cultural, por su labor al frente del proyecto Mujereando, y a La Pelo, creadora de contenido sevillana del barrio de Torreblanca, por "convertir las redes en un espacio de cercanía, autenticidad y comunidad".

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha destacado que "estos reconocimientos ponen nombre y rostro a trayectorias que rompen estereotipos, abren puertas y dejan huella". "Sevilla Women Week convierte a nuestra ciudad en un espacio de encuentro, reflexión y también de celebración del camino recorrido en materia de igualdad, especialmente en torno al 8 de marzo", ha afirmado.

El delegado ha agradecido, asimismo, la participación de la conductora del acto, Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, a quien ha definido como "referente académico y profesional".

"Avanzar en igualdad no solo es una cuestión de justicia, sino también de progreso colectivo: una ciudad que impulsa el talento de las mujeres es una ciudad más innovadora, más democrática y mejor preparada para afrontar los retos del futuro", ha subrayado.

Las actividades en Artillería continúan esta tarde a las 17,00 horas con la proyección del cortometraje 'Nunca es tarde' con Teresa Alba y del documental y coloquio 'Ellas en la Ciudad' con Reyes Gallegos a las 19,00 horas.

En el Hogar Virgen de los Reyes, el 6 de marzo, se proyecta el documental y coloquio para institutos de Secundaria de 'Ellas en la ciudad'. El 19 de marzo acogerá el XIV Ciclo Mujer y Teatro, y por último el 26 de marzo y 9 de abril la representación del 'Sendero en Soledad', de Viento Sur Teatro.

La campaña municipal ha sido realizada por la artista sevillana Julia de Gabriel, una imagen que que recoge ocho palabras que comienzan por la letra M y simbolizan la pluralidad y la fuerza colectiva: Majestuosas, Modernas, Magníficas, Maestras, Madres, Maravillosas, Mágicas y Memorables.

El cartel incorpora unas gafas con forma de corazón "como símbolo de la mirada de las mujeres: una mirada que cuida, cuestiona, lidera, crea y sostiene", ha subrayado García. La campaña estará visible en mupis, banderolas, Tussam y edificios municipales.