El Ayuntamiento rememora con un desfile la entrada de Carlos V e Isabel de Portugal a Sevilla hace 500 años. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebra el 28 de febrero un desfile teatralizado para conmemorar el V Centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento, un acontecimiento histórico celebrado en 1526 y que convirtió Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento. Este espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16,30 horas, y finalización a las 19,30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar.

El desfile contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla, con una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica, ha detallado el Consistorio en una nota. El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la aún infanta portuguesa como el emperador. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad.

El recorrido será: Arco de la Macarena (16,30), Iglesia de Santa Marina (17,00), San Marcos (17,15), Santa Catalina (17,35), San Isidoro (18,10), Cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18,35), Plaza Virgen de los Reyes (18,55), Puerta de Campanillas de la Catedral (19,10), Puerta del León (19,20), y culmina con la entrada de la comitiva en el Real Alcázar a las 19,30. A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina, además de interpretaciones como 'Fanfare la moresque', 'Propiñan de Melyor' y 'Hoy comamos y bebamos' de Juan del Encina.

En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León. En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "Sevilla va a revivir uno de los episodios más simbólicos de su historia con un formato accesible y emocionante, pensado para que nuestros vecinos admiren y conozcan este acontecimiento que marcó la historia del mundo con orgullo, y lo disfrute en nuestras calles, convertidas en un gran escenario abierto".