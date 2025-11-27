El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) destina más de 160.000 euros a subvenciones deportivas

El Ayuntamiento de La Rinconada destina más de 160.000 euros a subvenciones deportivas - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha firmado las subvenciones con los clubes deportivos del municipio, incluidas dentro del Plan Municipal. En total, la cuantía del importe subvencionado se eleva a los 71.850 euros, lo que supone un apoyo fundamental en el funcionamiento del día a día de las entidades. A ello, habría que añadir los importes firmados con la Agrupación Deportiva San José y Unión Deportiva Rinconada de fútbol, y con el Bádminton Rinconada, lo que elevan la cuantía, como refería el delegado de Deportes, Francisco José Rodríguez, "por encima de los 160.000 euros".

Entre los aspectos subvencionados, se encuentra el deporte federado (63.700 euros), el plan de actividades en la naturaleza (3.450 euros) y eventos puntuales que desarrollan las distintas entidades (4.700 euros). "A ello habría que añadir, a título informativo, el valor de cesión de instalaciones que, en conjunto, supera los 200.000 euros y que supone también una importante aportación a las entidades", amplía el responsable municipal de Deportes en una nota de prensa.

Las aportaciones se dividen en aportación para eventos, actividades de formación y competición, y ocio y recreación. En este sentido, la firma de los convenios, que tuvo lugar en la Sala Maga del Centro Cultural de La Villa, reunió a una treintena de clubes locales, con la presencia del alcalde, Javier Fernández, acompañando al edil de Deportes.

Fernández destacó "el trabajo de todas y cada una de las entidades deportivas del municipio, desde la planificación, la dirección, la secretaría, la tesorería y la competición o actividad concreta, que tiene una gran labor detrás que engrandece nuestro deporte y pone en valor la capacidad de nuestro tejido asociativo".

En este sentido, continuó, "no me canso de repetir año tras año que las personas que están hoy aquí son auténticos ejemplos de amor por los colores que representan". El regidor incidió también en el esfuerzo que hace el tejido deportivo de la localidad, y recalcó los tres grandes pilares de la apuesta municipal.

"En La Rinconada presumimos de nuestros clubes no sólo por sus resultados deportivos, que también, sino por la incansable labor de formación y promoción que realizan, por los valores que inculcan y porque son excelentes embajadores del municipio en cualquier lugar".

Se refirió Fernández también a la capacidad del deporte para "sacar el talento de las personas, algo extrapolable a todos los ámbitos de la vida". Quiso dar un paso más y refrendó su compromiso para "invertir en el deporte como motor de desarrollo económico y como inmejorable escaparate de la localidad".

Por último, anunció "nuevas inversiones en deporte, como la ciudad de la raqueta o una nueva piscina cubierta terapeútica en el núcleo de La Rinconada, que servirán para seguir avanzando en nuestro compromiso con el deporte, porque una sociedad que practica deporte es una sociedad sana".

FORMACIÓN Y COMPETICIÓN FEDERADA

En el apartado de formación y competición federada, cuyo importe se sitúa en 63.400 euros, los clubes subvencionados son el Oso Panda Rinconada y el Almar, de gimnasia rítmica; Cañamera Futsal, San José Fútbol Sala, Tres Calles Fútbol Sala; Club Los Niños del Barrio, de atletismo; Club Ajedrez San José; Ditae Taekwondo; Club Amigos de la Pesca, Pesca El Pinky, Surfcasting San José y La Carpa; CNUR; Balonmano San José; Sociedad Columbicultora; Tenis de Mesa San José; Esfubasa; Shotokan La Rinconada de kárate; Club Baloncesto La Vega; y Club Voleibol La Unión.

En el ámbito de Deporte de Ocio, Recreación y Naturaleza, con un importe total de 3.450 euros, se subvenciona al Club Ciclista Vega del Guadalquivir; Club Senderismo La Vega; y BTT Rinconada.

Por último, respecto a grandes eventos, con una aportación de 4.700 euros, el Consistorio inyecta una aportación económica al Concurso 'Ángel Pascual', de la Sociedad Columbicultora; al trofeo Feria del Abrazo del club Amigos de la Pesca 98; al Trofeo Surfcasting San José La Unión; al Top TTR Villa de La Rinconada, organizado por el Club Bádminton Rinconada, y al Villa de La Rinconada de Gimnasia Rítmica del Oso Panda.

Asimismo, han sido beneficiarios de estas ayudas el Villa de La Rinconada de Natación del CNUR; al Interclub de Navidad del club La Carpa, al Memorial 'Manuel Romero Pradas' del Balonmano San José; el Trofeo de Feria del Club Ajedrez San José; al Villa de La Rinconada de Karate; el torneo Interescolar del Club Baloncesto La Vega; el Concurso de Feria de Pesca Deportiva, organizado por el Club 'El Pinky'; y los actos del X Aniversario del Club Senderismo La Vega.