El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) presenta los nuevos vehículos de la Policía Local

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha presentado los nuevos vehículos de la Policía Local en un acto dirigido a las familias del municipio, donde los más pequeños pudieron montarse en los patrulleros y las motos. También se ha realizado una exhibición de vuelo de la Unidad Área Policial de San Juan y una demostración del trabajo que realizan los perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Camas.

En una nota de prensa, el Consistorio ha detallado que la nueva flota consta de un total de cuatro coches híbridos, todos ellos dotados de fibrilador cardíaco portátil, alcoholímetros de testeo y evidencia y equipamiento policial necesario para efectuar controles policiales.

Dos de ellos disponen además de mamparas de separación interior entre los agentes y las personas detenidas. A estos coches, se suman dos nuevas motocicletas eléctricas. La presentación ha contado con la participación de un gran número de familias que se acercaron por el parque de Valdomina y ha señalado que los más pequeños han tenido la oportunidad de subirse a los nuevos vehículos.

Asimismo, el dron Guzmán ha sobrevolado la zona, realizando así una breve demostración de su trabajo. El acto ha contado también con la colaboración de la Unidad Canina de Camas.En la presentación participaron los siete nuevos policías, que ya se encuentran en la Escuela de Seguridad Pública de Policía para completar su formación e incorporarse posteriormente a la plantilla de la Policía Local de San Juan.

"Estamos trabajando para garantizar una Policía Local cercana, moderna y bien dotada ya que la seguridad de nuestro pueblo es para nosotros una prioridad y seguiremos trabajando en ellos con todo nuestro esfuerzo y dedicación", ha valorado la alcaldesa del municipio, María Luisa Moya.