Ayuntamiento Sevilla aborda en un Pleno la renuncia de Silvia Pozo, tras su marcha a la Delegación Territorial de Salud

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado un Pleno con carácter extraordinario y urgente para este martes 11 de noviembre. El único punto del día recogido es la toma de conocimiento de la renuncia de Silvia Pozo Sánchez como Concejala del Consistorio, tras su reciente nombramiento como delegada territorial de Salud.

Según confirmó el Consistorio, Carmen María Tena Aguilar, siguiente en la lista de candidatos del PP con la que esta formación política concurrió a los comicios de mayo de 2023, asumiría las competencias de Pozo.

Sería la segunda remodelación del equipo de gobierno, dado que Minerva Salas, anterior concejala de Cultura y Deportes, portavoz y número dos, como primera teniente, pasaba a tener responsabilidad en Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos. Del área de Cultura se ocupa Angie Moreno, que fusionaba así este ámbito con el de Turismo, y Deportes caía en manos de del Pozo.