El Ayuntamiento de Sevilla abre el 9 de septiembre el plazo de preinscripción para los talleres socioculturales

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los distritos, abre el plazo de preinscripciones para los talleres socioculturales municipales que se desarrollarán en todos los barrios, que estará comprendido entre ese día y el 19 de septiembre, tras el que, posteriormente, se realizará un sorteo el día 29 de ese mismo mes.

Con posterioridad a esa fecha se publicará la lista de admitidos en el tablón de cada distrito el 6 de octubre y, del 9 al 22 de octubre será el plazo de matriculaciones. Las fechas serán publicadas tanto en los tablones de anuncios del propio distrito como en la web municipal, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

En cuanto a los requisitos, podrán acceder a los talleres todas las personas empadronadas en el distrito correspondiente, de modo que se permitirá la inscripción de personas empadronadas en otros distritos sólo en aquellos talleres en los que queden plazas vacantes. Los menores de edad sólo podrán inscribirse, en su caso, en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización del padre, madre, tutora o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por el distrito.

La inscripción y posterior matriculación es obligatoria para todo el alumnado aunque esté exento de pago. Se podrán solicitar la inscripción en un máximo de tres talleres. En el caso de que se encontrase cubierto el cupo para la primera opción, tendrán derecho a matricularse en la segunda o tercera opción sucesivamente siempre que existan plazas vacantes.

En aquellos talleres en los que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, la asignación de estas se realizará mediante sorteo público cuyo resultado se publicará en el tablón de anuncios del distrito correspondiente. Para ello, una vez recibidas las inscripciones se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético, publicándose el listado correspondiente antes del sorteo del número que designará el orden.

PLAZOS Y SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo que se indique por el distrito en el que se imparta el taller objeto de la misma. Con todo ello, dichas solicitudes podrán presentarse, preferentemente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. También se podrá hacer de manera presencial en las sedes indicadas por el distrito correspondiente en el que se imparta el taller objeto de la solicitud.

El documento deberá estar debidamente cumplimentado y firmado por la persona interesada sin tachaduras o elementos que puedan inducir a error. Deberá expresarse con claridad los datos requeridos en el documento de solicitud que será facilitado por el distrito y acompañarse de DNI original o copia para la comprobación de datos.

Si la solicitud resulta admitida, deberá procederse a la formalización de la matrícula y acreditación, en su caso, del pago en cualquier entidad bancaria, caja de ahorros y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla. Igualmente, el pago podrá realizarse a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento.

En ningún caso se admitirán las matrículas realizadas fuera del plazo habilitado al efecto por el Distrito. Los pagos realizados fuera de plazo supondrán la baja en la plaza solicitada que quedará vacante para ser cubierta por la siguiente persona que se encuentre en la lista de espera, como destaca el Conistorio en su nota de prensa.

Las solicitudes que se presenten a lo largo del curso, siempre que el solicitante cumpla los requisitos establecidos, producirán su admisión directa en el taller solicitado siempre que hubiera plazas vacantes. En el caso de que el taller solicitado no tuviera plazas vacantes se incorporará al solicitante en su lista de espera.