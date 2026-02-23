Ayuntamiento de Sevilla acoge la entrega de diplomas Sicted a 78 empresas turísticas "por su compromiso con la calidad"

Entrega de los diplomas Sicted a 78 empresas turísticas de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este lunes el acto de entrega de los Diplomas del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted) correspondientes al año 2025, en un encuentro presidido por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en el que se ha reconocido el compromiso con la calidad de 78 empresas turísticas de la ciudad.

Durante su intervención, Angie Moreno ha destacado que "hoy celebramos algo más que la entrega de unos diplomas, celebramos una forma de entender el turismo basada en la profesionalidad, la mejora continua y el cuidado del detalle. En definitiva, celebramos vuestro compromiso con la calidad".

La delegada de Turismo y Cultura ha subrayado que Sevilla cuenta ya con 193 empresas adheridas al Sicted y que, durante 2025, han sido 127 las distinguidas, de las cuales 78 han recibido hoy su diploma acreditativo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, durante el transcurso del acto también se ha hecho entrega del "Reconocimiento a la fidelidad Contursa" a tres empresas que cumplen diez años en el proyecto Sicted (2015-2025): el Museo del Baile Flamenco, la Taberna La Subasta (Grupo Robles) y el Hotel Boutique Casa de Colón.

"Mantener durante una década un estándar de calidad no es casualidad: es una decisión estratégica", ha afirmado la edil, quien ha agradecido la "constancia y el esfuerzo sostenido" de estas entidades.

Asimismo, Moreno ha puesto en valor el peso del turismo como pilar de la economía sevillana, recordando que "el turismo genera empleo, impulsa actividad y proyecta el nombre de Sevilla en el mundo", pero ha insistido en que, en la actualidad, "el turismo es, ante todo, experiencias, cómo se recibe a quien llega, cómo se atienden sus demandas y la confianza que se transmite. Todo ello convierte una visita en un recuerdo y un recuerdo en un regreso".

En este sentido, Moreno ha señalado que la calidad "resulta determinante en aspectos como el servicio, la accesibilidad, la seguridad o la información, y que "un visitante satisfecho es el mejor embajador de Sevilla".

Por ello, ha agradecido la labor de las empresas adheridas al Sicted, programa impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionado por Turismo de Sevilla a través de su área de calidad, así como el trabajo de las asociaciones turísticas de la ciudad -hoteleros, agencias de viajes, apartamentos turísticos, ASET y guías- por su papel como impulsores del sistema.