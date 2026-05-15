El Ayuntamiento de Sevilla acoge la Jornada contra la LGTBIfobia en el deporte con la Copa Orgullo Hispalense

Presentación de la 'Jornada contra la LGTBIfobia en el deporte' con la Copa Orgullo Hispalense. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha participado este viernes en la 'Jornada contra la LGTBIfobia en el Deporte', una actividad enmarcada en la segunda edición de la Copa Orgullo Hispalense, que se celebra en el Hogar Virgen de los Reyes como antesala del Mes de la Diversidad y del Pride de Sevilla.

La jornada ha sido concebida como un espacio de reflexión y diálogo sobre la diversidad en el ámbito deportivo, con el objetivo de visibilizar las barreras que aún encuentran muchas personas LGTBIQ+ en la práctica deportiva y avanzar hacia entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación, explica el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, José Luis García ha destacado que "el deporte debe ser siempre un espacio seguro, libre de discriminación y abierto a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género".

Con esta jornada y con la II Copa Orgullo Hispalense, Sevilla vuelve a demostrar que la igualdad "también se juega en los campos, en los vestuarios, en las gradas y en todos aquellos espacios donde se educa, se compite y se convive".

Durante el encuentro se han abordado asuntos como las políticas inclusivas y la censura en grandes eventos, la representación del colectivo LGTBIQ+ en los medios de comunicación, el marketing y el denominado 'rainbow washing', la LGTBIfobia en el deporte base, la salud mental y la discriminación, la salida del armario en el deporte profesional, la LGTBIfobia en el fútbol y la participación de personas trans en competiciones deportivas.

La jornada ha contado con la participación de Joaquín Piedra, profesor de la Universidad de Sevilla en el Grado de Ciencias del Deporte y la Actividad Física; Ginés Zamora, abogado LGTBIQ+ y coordinador del SOAPJ de Sevilla; César Mansilla Verde, psicólogo de Instituciones Penitenciarias; y Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Sevilla y entrenadora de atletismo.

La programación de la II Copa Orgullo Hispalense continuará este sábado, 16 de mayo, a partir de las 9,00 horas, en el Centro Deportivo Vega de Triana, con la celebración del torneo de fútbol 7, en el que participarán 12 equipos de España y Portugal comprometidos con la igualdad y la diversidad. La competición se desarrollará con una fase de grupos que determinará los equipos que disputarán la Superliga y la Copa del Torneo.