El Ayuntamiento de Sevilla acomete la última fase de las obras de remodelación paisajística de la avenida Emilio Lemos

Labores de remodelación de la avenida Emilio Lemos de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la tercera y última fase de las obras de remodelación paisajística de la avenida Emilio Lemos, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Esta nueva etapa contempla la plantación de 42 árboles y palmeras y 3.846 arbustos, que completarán la transformación de este bulevar.

Tal y como ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre el nuevo mercado de abastos y la calle Periodista José Antonio Garmendia, sobre una superficie de 9.597 metros cuadrados.

La intervención cuenta con un presupuesto global estimado de 416.417,20 euros y tiene como objetivo recuperar paisajísticamente una zona que presentaba un "notable deterioro" después de años sin una actuación integral.

Esta última fase "permitirá sustituir las anteriores superficies áridas por una pradera de césped, nuevas masas de arbustos y ejemplares de arbolado y palmeras". Entre las especies que se incorporarán figuran brachichitos, ceibas, jacarandas, flamboyanes, encinas de Virginia y palmeras, además de arbustos como carissas, senas, dietes, russelias, grevilleas y durillos.

Asimismo, la actuación completa los trabajos desarrollados en las dos fases anteriores. En la primera se instaló un nuevo sistema de riego por aspersión y goteo, que no existía hasta entonces, con "más de 200 aspersores emergentes y una red sectorizada para garantizar el mantenimiento de la futura vegetación".

En la segunda fase se ejecutaron los trabajos de preparación del terreno, con la retirada de la piedra caliza, el aporte de tierra vegetal y la resiembra, además de la instalación de vegetación tapizante. También se respetó e integró el arbolado que se encontraba en buen estado, formado por 71 ejemplares de distintas especies, entre ellos tipuanas, washingtonias, brachichitos, yucas y pinos.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "estamos transformando este bulevar para convertirlo en un espacio más verde, con nuevo arbolado y vegetación adaptada a las condiciones de Sevilla. Esta última fase nos permitirá completar el trabajo realizado y recuperar una zona que necesitaba una intervención integral".

Además, Rincón ha destacado la importancia de contar con una infraestructura adecuada para mantener las nuevas plantaciones. "No se trata solo de incorporar árboles y arbustos, sino de preparar el espacio para que puedan desarrollarse en buenas condiciones. Por eso, hemos renovado el sistema de riego y acondicionado el terreno antes de llegar a esta fase de plantación", ha agregado.

Con la finalización de estos trabajos, la avenida Emilio Lemos contará con un "bulevar renovado, con más vegetación y nuevas zonas verdes, mejor preparado para el uso y disfrute de los vecinos del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca".