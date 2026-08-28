El Ayuntamiento de Sevilla activa ayudas de 300.000 euros para incentivar el consumo en el comercio de barrio

El alcalde saluda a un placero de un mercado de abastos, en foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una convocatoria pública de subvenciones dotada con 300.000 euros para apoyar a las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes en la puesta en marcha de proyectos de activación del comercio de barrio y de proximidad.

Las ayudas, que podrán solicitarse hasta el próximo 15 de septiembre, permitirán financiar actuaciones en los once distritos de la capital dirigidas a incrementar las ventas en el comercio de proximidad, atraer y fidelizar consumidores, dinamizar las zonas comerciales y mejorar la competitividad del pequeño comercio, explica el Consistorio en una nota de prensa.

El delegado de Comercio, Álvaro Pimentel, ha defendido al respecto que el comercio de barrio "necesita clientes, actividad y capacidad para competir". "Con esta nueva convocatoria ponemos 300.000 euros a disposición de quienes están trabajando directamente en nuestras zonas comerciales para conseguirlo. No se trata solo de apoyar al comerciante, sino de generar más actividad en las calles y hacer más atractivos nuestros barrios", ha añadido.

Las entidades beneficiarias podrán desarrollar con estas subvenciones campañas promocionales en los barrios, acciones de 'street marketing', concursos, iniciativas de destockaje, promociones en los puntos de venta o degustaciones. El objetivo de todas estas actuaciones es promover el consumo en los establecimientos más cercanos y convertir las zonas comerciales de los barrios en espacios con mayor actividad.

La convocatoria incorpora, además, la posibilidad de realizar acciones de comunicación y publicidad, mejorar la imagen corporativa de las entidades comerciales.

"El comercio minorista se enfrenta a una mayor competencia de otros formatos y al crecimiento del comercio online", ha explicado el delegado. "Ante este escenario, el gobierno de José Luis Sanz centra sus recursos en reforzar la capacidad competitiva del comercio de proximidad y apoyar a un sector considerado estratégico para la economía de Sevilla, ayudándoles a afrontar los cambios en los hábitos de consumo con nuevas herramientas de promoción, comunicación y fidelización".

Pimentel ha subrayado que la política municipal de comercio se desarrolla en colaboración directa con el tejido asociativo. "Las asociaciones y federaciones son quienes conocen mejor las necesidades de cada zona comercial. Por eso mantenemos con ellas un diálogo constante y una relación de trabajo común y somos conscientes de que estas convocatorias de ayudas son esenciales para que puedan reforzar sus fines y objetivos. Queremos que las políticas municipales se diseñen con quienes están cada día en los barrios y que cada euro público tenga una finalidad concreta: potenciar a quienes generan empleo y actividad económica", ha señalado.

"Cuando un comercio abre cada mañana, no solo presta un servicio, también genera empleo, atrae movimiento a una calle y contribuye a que los barrios tengan actividad. Por eso nuestra gestión en materia de comercio persigue dar más competitividad y más ventas, y que nuestros barrios cuenten con un tejido comercial fuerte", ha afirmado Pimentel.