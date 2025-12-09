El Ayuntamiento de Sevilla activa un plan especial de desbroce y retirada de naranjas con 121 nuevas contrataciones

Un operario de Lipasam realizando labores de desbroce. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, ha puesto en marcha este martes un nuevo plan especial de desbroce y limpieza de malas hierbas y maleza en las diferentes vías públicas de toda la ciudad, recogida de naranjas caídas al suelo y recogida selectiva de residuos.

Lipasam ha realizado 121 nuevas contrataciones que reforzarán a los diferentes parques auxiliares de limpieza con los que la empresa cuenta en la ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

En esta línea, el Ayuntamiento ha contratado a 57 personas con el objetivo de complementar los trabajos programados que se realizan y reforzar el servicio. Ha indicado que se están realizando trabajos mecánicos y manuales para acometer tareas en acerados, medianas, parterres, terrizos, bulevares y plazas de todos los distritos municipales.

Asimismo, ha comenzado la limpieza de la naranja amarga. Por este motivo, Lipasam ha llevado a cabo la contratación de 45 personas. Estas tareas se están llevando a cabo de forma coordinada con el Servicio Municipal de Parques y Jardines y los distritos municipales y, en la práctica, "suponen un refuerzo de todos los parques auxiliares de limpieza distribuidos por toda la ciudad".

Por otro lado, "debido al incremento de residuos que se generan en la ciudad en estas fechas y las venideras, y a la llegada de nuevos vehículos gracias a las recientes inversiones realizadas", Lipasam ha contratado a otras 19 personas.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha indicado que "seguimos reforzando los servicios municipales para que Sevilla esté más limpia y cuidada, con recursos adicionales y planes especiales que responden a las necesidades de cada época del año".