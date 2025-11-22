El Ayuntamiento de Sevilla activa un plan especial de tráfico este domingo por la Carrera de la Mujer

Archivo - Participantes en la 'Marea Rosa' con motivo de la Carrera de la Mujer, en foto de archivo. - CARRERA DE LA MUJER - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla activa este domingo, 23 de noviembre, un plan especial de tráfico con motivo de la celebración de la Carrera de la Mujer, en la que se prevé la participación de unas 7.500 corredoras y que transitará por vías del entorno del Parque de María Luisa y la avenida de la Palmera.

La carrera, una de las citas solidarias tradicionales del calendario deportivo sevillano, tiene su salida y meta en la calle La Rábida, y tiene previsto discurrir por Paseo de las Delicias, La Palmera, Cardenal Illundain, Manuel Siurot, La Borbolla, Carlos V, avenida del Cid, Glorieta San Diego, avenida de Portugal, calle Nicolás Alperiz, Isabel la Católica, Glorieta de San Diego, avenida María Luisa y Paseo de Las Delicias con meta en calle La Rábida.

En este sentido, el plan especial de tráfico prevé el corte al tráfico de forma total en las calles La Rábida y Palos de la Frontera desde las 16,00 horas de este sábado hasta las 14,00 horas del domingo día 23 de noviembre con objeto de montar línea de salida y meta.

Para una correcta organización de la prueba, la organización ha solicitado la reserva de la zona destinada a aparcamiento público en el viario situado en diversos puntos del entorno de la carrera.

Respecto al servicio de Tussam y las líneas que transitan por el recorrido restringido para la carrera, la afectación será general sobre el recorrido y cambio de paradas de la red de las líneas, quedando anuladas las paradas de las mismas en el recorrido.

Los usuarios del transporte público deberán consultar en la web 'www.tussam.es', en la app de Tussam o en sus redes sociales oficiales donde se irá informando puntualmente de los cambios que afecten a lo largo de la mañana a las líneas de la red de transporte público.