El Ayuntamiento de Sevilla activa un plan para proteger el ficus de la calle Castilla con una poda del 30% de la copa

Ficus de la calle Castilla de la capital hispalense. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de la puesta en marcha de una serie de actuaciones para proteger el ficus situado en la calle Castilla, junto a la plaza Chapina, en el distrito Triana, y garantizar al mismo tiempo la seguridad en la zona. Entre las medidas previstas figuran una poda de control del 30 % de la copa, la ampliación del alcorque con una valla de protección y la descompactación del terreno mediante tecnología neumática.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el ejemplar presenta una situación estructural comprometida y signos de estrés fisiológico acumulado. En este sentido, ha indicado que la presencia de horquillas principales con corteza incluida, los desequilibrios biomecánicos y las quemaduras solares provocadas por podas anteriores han mermado su estabilidad. A ello se suma el deterioro de su sistema radicular, condicionado por el reducido espacio disponible, la compactación del terreno y una gestión hídrica "inadecuada".

Asimismo, ha señalado que, debido a que el árbol se encuentra en una zona de tránsito peatonal y con un uso continuado por la presencia de terrazas y veladores, el nivel de riesgo se considera "moderado". No obstante, ha precisado que las posibles consecuencias de una hipotética caída de ramas o del propio ejemplar podrían ser "graves", por lo que el Servicio de Parques y Jardines ha activado un plan de gestión y conservación específico para preservar este árbol mediante una intervención desarrollada por fases.

El plan de actuación contempla una poda de control apical para reducir hasta un 30% la cobertura foliar, de acuerdo con los estándares europeos de poda y bioseguridad. Con esta intervención se pretende compactar la copa, reducir el momento de fuerza en la base del árbol y minimizar el efecto vela ante rachas de viento, prestando especial atención a los ejes lateralizados.

Asimismo, se llevará a cabo una descompactación neumática del terreno mediante tecnología AirSpade para favorecer la oxigenación y el desarrollo del sistema radicular. También se ampliará el alcorque en un metro de radio, que quedará protegido con una valla perimetral, y se mejorará la calidad del suelo mediante la incorporación de mulch orgánico vegetal y bioestimulantes de liberación lenta.

Con el objetivo de garantizar la viabilidad futura del ejemplar, la Administración local ha anunciado que se instalarán testigos de control geométrico y se realizarán inspecciones visuales avanzadas cada cuatro meses, así como tras episodios meteorológicos adversos. El plan incluye, además, un estudio fitopatológico para detectar posibles patógenos, la optimización del riego --priorizando el riego a manta para evitar daños en la madera expuesta-- y la ejecución de podas de mantenimiento de baja intensidad que permitan compatibilizar la conservación del árbol con la seguridad de la ciudadanía.