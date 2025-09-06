Ayuntamiento de Sevilla adjudica casi dos millones de euros en ayudas para el comercio en el último cuatrimestre del año

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha casi dos millones de euros en ayudas al comercio en el último cuatrimestre del año. Las diferentes ayudas se destinarán fundamentalmente a comercios afectados por las obras de larga duración, mejoras en digitalización y marketing, dinamización comercial a través de asociaciones de comerciantes y las dos campañas de BonoSevilla puestas en marcha en este mes de septiembre y la prevista para la campaña de Navidad y rebajas.

En una apuesta por el futuro del sector, se establecen ayudas para su digitalización y marketing para que los pequeños negocios puedan competir en el mercado on line, ayudas que podrán alcanzar hasta los 500.000 euros, según ha informado el Consistorio en una nota.

En cuanto las convocatorias de subvenciones dirigidas a reducir el impacto de las obras de larga duración sobre el comercio de proximidad serán para los establecimientos ubicados en el entorno de los tramos 1 y 2 de la Línea 3 del Metro y otra para los de la calle Juan Sebastián Elcano y su entorno inmediato.

"Estas líneas de apoyo forman parte del plan de apoyo a los comercios locales de la ciudad afectados por las obras tan necesarias para la transformación y mejora de nuestras calles. Desde el Gobierno municipal estamos al lado de nuestros comerciantes, especialmente aquellos que tienen situados sus negocios en las zonas de afección", ha afirmado el concejal de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, quien ha señalado que "es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla concede este tipo de ayudas a los comerciantes, un impulso al pequeño comercio, pymes y comercio de proximidad demostrando nuestra apuesta por un sector clave de la economía sevillana".

A estas medidas para el impulso del comercio local hay que añadir las campañas de BonoSevilla que se ponen en marcha en este cuatrimestre: la primera de ellas ya activa en este mes de septiembre y la que se pondrá en marcha en el periodo de Navidad-rebajas. "Un compromiso claro por parte del equipo de Gobierno: proteger a los autónomos y pequeñas empresas, mantener el empleo y garantizar que la vida comercial de nuestros barrios siga adelante durante este proceso de transformación de la ciudad", ha finalizado el delegado.