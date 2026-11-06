El Ayuntamiento de Sevilla adjudica la rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio por 10,1 millones de euros

Archivo - Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la Macarena, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado el contrato de obras del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la antigua fábrica de vidrio por 10,1 millones de euros tras haber quedado su licitación vacía en varias ocasiones, la última este pasado verano.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento de la adjudicación de las obras de las naves uno y cuatro, además de la adecuación del entorno, que permita el acceso a las citadas naves.

Esta tarea ha sido cerrada a una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Pecsa y Avintia, que realizarán una primera fase, sobre las naves 1 y 4. Quedarán todavía pendientes las naves 2 y 3 y la construcción de un aparcamiento.

Asimismo, el primer edil ha asegurado que el proyecto respetará los hornos industriales para que la antigua fábrica "siga siendo un reclamo".

En contexto, la actuación se centrará en las naves 1 y 4 de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad y permitirá recuperar dos piezas fundamentales del conjunto con usos diferenciados y complementarios. La intervención no se limita a consolidar y rehabilitar el inmueble, sino que prepara estos espacios para nuevos usos de pública concurrencia vinculados a la cultura, la memoria industrial, la actividad ciudadana y la prestación de servicios.

RECORRIDO ARQUEOLÓGICO Y NUEVOS USOS PÚBLICOS La Nave 1 concentrará la dimensión más patrimonial y museística del proyecto. En planta baja se prevé un recorrido arqueológico, mientras que la planta alta se concibe como una zona expositiva. Esta nave permitirá explicar la historia de la antigua fábrica, el funcionamiento de los hornos y el proceso técnico, artesanal e industrial de producción del vidrio, vinculando la rehabilitación arquitectónica con la recuperación de la memoria obrera e industrial de Sevilla.

En esta línea, la Nave 4 tendrá un carácter más ciudadano y funcional, con espacios destinados a biblioteca, cafetería, gimnasio, consulta/fisio y sala de usos múltiples. De este modo, el proyecto combina la recuperación patrimonial del conjunto con una nueva vida útil para el edificio, incorporando espacios pensados para el uso cotidiano y para la actividad social.

Desde el punto de vista arquitectónico, la intervención permitirá recuperar la lectura industrial del conjunto, conservando el carácter de las grandes naves y adaptando el edificio a nuevos estándares técnicos y funcionales. El proyecto contempla actuaciones sobre cubiertas, lucernarios, fachadas, huecos, revestimientos, acabados e instalaciones, con el objetivo de conservar la identidad del inmueble y hacerlo plenamente operativo.

Además, la iluminación también se ha proyectado como parte de la recuperación del edificio. La propuesta combina iluminación técnica y ambiental, con soluciones adaptadas a los distintos usos y a la propia forma de la antigua fábrica. En las zonas donde se conservan elementos originales del inmueble, se prevé una luz cálida que acompañe materiales como el ladrillo visto y la cerámica, además de iluminación puntual para destacar elementos singulares de la arquitectura industrial, como cerchas metálicas, bóvedas o muros originales.

Igualmente, el proyecto incorporará una mejora relevante desde el punto de vista energético. Se prevé que las naves rehabilitadas alcancen una calificación B en consumo de energía primaria no renovable y A en emisiones de CO2, además de incorporar generación fotovoltaica. Con ello, la intervención combinará conservación del patrimonio industrial, funcionalidad y sostenibilidad.