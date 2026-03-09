El Ayuntamiento de Sevilla amplía hasta el 23 de marzo el plazo de la 3ª convocatoria de 'Éfeso Sevilla'

El delegado de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio hispalense ha ampliado hasta el próximo 23 de marzo, a las 23,59 horas, el plazo de solicitud de la 3ª convocatoria de 'Éfeso Sevilla', el programa municipal cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que combina formación oficial, prácticas en empresas y acompañamiento personalizado para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el delegado de Empleo, José Luis García, ha subrayado que "el empleo es la mejor política social", puesto que con Éfeso Sevilla "transformamos formación en oportunidades reales de contratación, poniendo el foco en quienes más lo necesitan", al tiempo que ha asegurado que "ésta es la Sevilla que queremos", una ciudad "que forma, acompaña y contrata, que convierte el talento en trabajo y el trabajo en futuro".

En contexto, la Administración local ha concretado que Éfeso Sevilla cuenta con una inversión de 9,77 millones de euros, financiados en un 85 por ciento por el FSE+ y en un quince por ciento por el Consistorio, y prevé la participación de 1305 personas en 87 itinerarios de entre tres y nueve meses de duración,

En esta línea, el Ayuntamiento de Sevilla ha apuntado que todos ellos están vinculados a certificados de profesionalidad oficiales, válidos en toda la Unión Europea (UE), e incluyen prácticas en empresas, tutorías, orientación individual y formación transversal. Además, el programa contempla becas de 13,45 euros por día de asistencia para facilitar la participación de quienes más dificultades tienen.

Asimismo, el 76 por ciento de los itinerarios está reservado a colectivos con mayores barreras de acceso al mercado laboral, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años --especialmente mujeres--, personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad. También se mantienen itinerarios específicos dirigidos a personas empadronadas en zonas desfavorecidas de la ciudad.

Esta 3ª convocatoria incorpora nuevas acciones formativas en sectores con alta demanda laboral, como operaciones de grabación y tratamiento de datos, camarero de piso, mozo de almacén, auxiliar de mantenimiento de aeronaves, cajero y dependiente de comercio, cocina, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, vigilancia y seguridad privada, soporte informático, montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, estudios de mercado y opinión pública, y publicidad y relaciones públicas.

Al hilo, la Administración local ha precisado que estas formaciones capacitan para ocupaciones muy demandadas en ámbitos como la logística, el turismo, el comercio, la atención a la dependencia, la industria aeronáutica, las energías renovables, la seguridad privada, la informática o el marketing.

En contexto, los itinerarios se imparten en horario de mañana --9,00 a 14,00 horas-- o de tarde --16,00 a 21,00 horas-- en distintos espacios de Sevilla y su entorno, y el acceso a la formación contará con transporte gratuito para facilitar la asistencia del alumnado. Entre los requisitos generales figuran ser mayor de 16 años, estar empadronado en Sevilla, figurar como demandante de empleo no ocupado en el SAE y contar con la titulación mínima exigida para el nivel de cada certificado.

En relación, las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica municipal, en el Registro General y en los Registros Auxiliares del Ayuntamiento. Toda la información sobre esta convocatoria está disponible en la web municipal, así como a través del correo 'efesosevilla@sevilla.org' y de los teléfonos 955 470 933, 955 471 044 y 955 472 483.

"Ampliamos este plazo para que nadie pierda la oportunidad de acceder a una formación con salida profesional real", ha concluido García, mientras que ha asegurado que siguen trabajando "para que Sevilla genere empleo de calidad y para que ese empleo llegue también a quienes más apoyo necesitan para incorporarse al mercado laboral".