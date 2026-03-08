Ayuntamiento de Sevilla aprueba inversiones en parques de bomberos, colegios públicos, vivienda y programas de empleo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el parque de bomberos de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes casi medio millón de euros en nuevas obras en centros educativos, así como un nuevo paso para la rehabilitación de 270 viviendas en La Barzola y para transformar los parques de bomberos de Carretera Amarilla y Pino Montano.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto en marcha la asistencia técnica que permitirá redactar los proyectos básico y de ejecución, así como los estudios de seguridad y salud, la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad del nuevo edificio y reforma del parque P-4, situado en el Parque Empresarial PICA, así como los estudios geotécnicos de parcelas en el propio P-4 y P-3, en el barrio de Pino Montano.

Estos trabajos contemplan, por un lado, la construcción de un nuevo edificio destinado a infraestructuras generales del servicio de bomberos en una parcela municipal situada en la calle Roberto Osborne, en la confluencia con la calle Asociación.

Por otro, incluyen la reforma integral del Parque de Bomberos P-4, ubicado en la calle Rafael Beca Mateos, en el Polígono Industrial Carretera Amarilla (P.I.C.A.), unas obras que llevaban seis años paralizadas. La asistencia técnica para ambos proyectos cuenta con un presupuesto de 452.376 euros.

Asimismo, se han aprobado los expedientes para la licitación de la asistencia técnica destinada a la elaboración de estudios geotécnicos en dos parcelas municipales donde se proyectan nuevos equipamientos: el futuro Parque de Bomberos P-3 en Pino Montano y la parcela donde se levantará el nuevo edificio de infraestructuras junto al Parque de Bomberos P-4 en el Parque Empresarial P.I.C.A. Estos estudios cuentan con un presupuesto de 16.940 euros.

Paralelamente, el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales está realizando mejoras en el Parque Central y en el Parque P-2, además de haberse vuelto a adjudicar las obras del Parque Sur (P-5) tras el incumplimiento del contrato por parte de la anterior empresa adjudicataria.

484.917 EUROS EN NUEVAS OBRAS EN COLEGIOS DE SEVILLA

La Junta de Gobierno también ha aprobado diversas actuaciones de mejora en colegios públicos de la ciudad. En concreto, se ha adjudicado el contrato de obras para la reforma de la instalación eléctrica e iluminación del CEIP Hispalis, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, con una inversión de 277.603,87 euros.

El proyecto permitirá actualizarla a la normativa vigente, ampliar la potencia eléctrica y legalizar la instalación. Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución de cuadros eléctricos, la renovación completa de la instalación interior y la instalación de iluminación LED interior, exterior y de emergencia.

Asimismo, se han adjudicado las obras para la reforma de la instalación eléctrica e iluminación del CEIP Lope de Rueda, en el Parque Alcosa, con una inversión de 95.106 euros. Este edificio, construido en 1982, requiere una actualización integral de su sistema eléctrico para adaptarlo a las necesidades actuales.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro e instalación de puertas interiores en dos centros educativos. En el CEIP Huerta de Santa Marina, en el Casco Antiguo, se invertirán 35.042,45 euros para sustituir puertas deterioradas por el uso. En el CEIP Capitán General Julio Coloma Gallegos, en el distrito Bellavista-La Palmera, la inversión será de 77.165,60 euros.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA BARZOLA

La Junta de Gobierno ha aprobado clasificar las ofertas presentadas y adjudicar a la empresa NUVE Arquitectos el contrato para la redacción del proyecto de obra y del estudio de seguridad y salud para la rehabilitación de 270 viviendas de la barriada municipal Virgen de los Reyes, con un importe de 79.751,10 euros.

El contrato contempla la elaboración del proyecto técnico que permitirá abordar la rehabilitación de este conjunto de viviendas municipales, con actuaciones orientadas a mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios, así como su aislamiento y eficiencia energética.

Una vez finalizado el proyecto y ejecutadas las obras, las viviendas serán transferidas a Emvisesa para su gestión, reforzando así la política municipal de conservación y modernización del parque público de vivienda y mejorando las condiciones de habitabilidad de las familias residentes en el barrio.

CESIÓN DE DOS LOCALES

La Junta de Gobierno ha aprobado otorgar la cesión de uso temporal y gratuita de un local municipal situado en la calle Relator número 12, bajo izquierda, a la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer (AETC).

Este espacio municipal se destinará al desarrollo de programas de rehabilitación física, emocional y social dirigidos a niños y adolescentes con cáncer, así como a iniciativas de acompañamiento y apoyo a sus familias.

El proyecto presentado por la entidad fue declarado previamente de interés general por el Ayuntamiento de Sevilla. La cesión tendrá una duración de 25 años y carácter gratuito, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla una actividad social sin rentabilidad económica.

Por otro lado, se ha aprobado declarar de interés general la actividad desarrollada por la Hermandad Sacramental de la Soledad de San Lorenzo, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla.

Este acuerdo se adopta tras la solicitud presentada por la hermandad para utilizar un local municipal situado en la calle Jesús del Gran Poder número 34, en el distrito Casco Antiguo, con el objetivo de poner en marcha un espacio destinado a actividades sociales, culturales y formativas abiertas a la ciudadanía.

ÉFESO SEVILLA

En materia de empleo, se ha aprobado la contratación del servicio de formación para varios itinerarios del programa Éfeso Sevilla, dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad en "Operaciones básicas de catering", "Servicio de vigilancia, seguridad privada y protección de personas" y "Asistencia a la investigación de mercado".

Este programa cuenta con una dotación cercana a los 10 millones de euros y está orientado a mejorar la empleabilidad de más de 1.300 personas con dificultades de acceso al mercado laboral mediante 87 itinerarios formativos en sectores como hostelería, turismo, informática, comercio, transporte o aeronáutica.