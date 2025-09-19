El Ayuntamiento de Sevilla aprueba más de 1,1 millones de euros en subvenciones a Escuelas Deportivas Municipales

Archivo - Nota De Prensa. Tiro De Línea. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado 1.113.000 euros en subvenciones para escuelas deportivas municipales. Serán 630 las escuelas y unos 10.000 niños y jóvenes que se beneficien de estas subvenciones durante toda la temporada 2025-2026.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla ha aprobado la concesión de subvenciones a escuelas deportivas municipales de nivel superior, que "son las que se dirigen a las categorías cadete y juvenil, por un importe total de 208.400 euros para 105 escuelas deportivas".

Éstas se suman a las 525 escuelas deportivas municipales de iniciación, en las que participan niños de las categorías prebenjamín a infantil y las dirigidas a personas con discapacidad, que suman un presupuesto de 904.600 euros y que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno del IMD del 28 de julio.

Estas subvenciones tienen como objetivo "fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y fortalecer el tejido deportivo de la ciudad, incidiendo especialmente en el deporte de base".

Para facilitar el acceso a las escuelas deportivas municipales, las bases de subvenciones establecen una cuota máxima por alumno y escuela de 136 euros para toda la temporada, que comprende de octubre de 2025 a mayo de 2026, lo que equivale a un máximo de 17 euros al mes.

Asimismo, para garantizar la calidad de éstas se establece un número máximo de alumnos por escuela en función de la modalidad deportiva, así como la obligatoriedad de que sean impartidas por monitores titulados.