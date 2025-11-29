Ayuntamiento de Sevilla apunta que 77 policías no se presentan a su turno matinal este sábado a la espera de la tarde

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activarse el Plan de Emergencia Nivel 1. A 28 de noviembre de 2025 en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que hasta 77 agentes de la Policía Local no se han incorporado al turno matinal correspondiente a este sábado, 29 de noviembre, tan solo dos días después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 para afrontar los eventos de la ciudad durante las próximas fechas navideñas. Asimismo, han indicado que a las 15,00 horas de esta jornada hay cambio de turno y se han mostrado expectantes ante cuántos agentes de la Policía Local acudirán al mismo.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han confirmado estas cifras de efectivos ausentes en la capital hispalense, y han precisado que se les abrirá un correspondiente expediente sancionador "si no justifican su ausencia por motivos de salud".

Al respecto, CSIF Sevilla ha recriminado al alcalde que la jefatura de la Policía Local "lo ha vuelto a hacer otra vez muy mal", respecto a la "gran ausencia" de efectivos en sus turnos de trabajo de este fin de semana.

En un audio difundido a los medios, el sindicato ha precisado que el pasado viernes a las 14,30 horas el jefe de la Policía firmó una orden del cuerpo donde se obligaba a 141 policías a trabajar este fin de semana, "siendo totalmente imposible que se enteren de los turnos a los que tienen que ir a trabajar".

Al hilo, ha precisado que la orden del Cuerpo "solo se publica y hay visibilidad en ordenadores del propio Ayuntamiento de Sevilla", lo que provocaría que los policías en descanso o vacaciones no tendrían acceso a dicha orden.

Así, desde el CSIF Sevilla han insistido en que "los decretos para obligar a los compañeros a trabajar no se han hecho", razón por la que hay "muchísimos policías" que no sabían que tenían que trabajar este fin de semana y por lo tanto "es imposible que acudan a sus puestos de trabajo".