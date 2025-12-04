El Ayuntamiento de Sevilla asegura que la ciudad "está funcionando con normalidad" y niega "ausencia" de policías

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este jueves que la ciudad "está funcionando con normalidad" en el marco de la activación del Plan de Emergencias en Nivel 1 desde el viernes 28 de noviembre.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Bueno ha agradecido el trabajo de "muchos agentes" de la Policía Local que están "anteponiendo su vocación de servicio público a pesar de las presiones", en referencia a los sindicatos. A la par, ha afirmado que "no hay ausencia de policía".

Por otro lado, ha afirmado que el alcalde "está abierto al diálogo", a la par que ha defendido el plan como "un mecanismo legal que permite disponer de todos los recursos municipales de forma inmediata ante la hipotética ausencia de policías en unas fechas claves para la ciudad".

Asimismo, Bueno ha señalado que la seguridad es "una prioridad" para el Gobierno municipal. Ha afirmado que "se está trabajando" en una nueva RPT. "La propuesta por parte de la Jefatura está lista a falta de los debidos controles de la Administración", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que el Gobierno ha "desbloqueado" una serie de mejoras en el Cuerpo en los sistemas de comunicaciones internos, la adquisición de los 21 nuevos terminales de radio, los nuevos cascos integrales de motoristas, el calzado técnico, las pistolas Taser, las cámaras personales de apoyo, la nueva funda de los chalecos antibalas, el nuevo analizador de drogas para controles preventivos o los nuevos etilómetros. o la inversión de más de 13 millones de euros en la renovación de los vehículos.

Las declaraciones de Bueno llegan tras las rueda de prensa este jueves de los tres sindicatos mayoritarios de la Policía Local. En la misma, han asegurado que "no hay emergencia" en la ciudad, a la par que han denunciado "ataques" por parte del Consistorio y algunos medios de comunicación "provocando crispación".

Asimismo, el delegado de CSIF, Santiago Raposo, ha afirmado que con "el plan y la plantilla actual es imposible que se cubran todos los eventos en la ciudad". "No queremos boicotearlas, no tenemos plantilla", ha remarcado.