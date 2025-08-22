El Ayuntamiento de Sevilla asegura que los nuevos toldos muestran la "ineptitud" de Muñoz: "No lo hizo en ocho años"

Operarios realizan los trabajos previos a la colocación de los toldos que darán sombra a la Avenida de la Constitución de Sevilla. A 22 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado municipal de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, Juan de la Rosa, ha reprochado este viernes al portavoz socialista, Antonio Muñoz, sus críticas a la instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución señalando que esta actuación "revela la ineptitud de Muñoz como alcalde". Además, le ha acusado de "preferir que los sevillanos estén fastidiados a que descubran que el alcalde, José Luis Sanz, hace en dos años las cosas que él no fue capaz de hacer en ocho".

En una nota de prensa, De la Rosa se ha referido de esta manera a las declaraciones del portavoz municipal del PSOE en las que lamenta la instalación de las lonas que evitan desde este viernes el sol en esta céntrica arteria sevillana y amenaza con recurrir a la Fiscalía por "supuestas irregularidades" en la tramitación administrativa de estos toldos.

El delegado de Urbanismo ha celebrado que la Avenida de la Constitución cuenta "por primera vez en su historia" con toldos que protegen del sol a los viandantes y ciclistas, "una antigua demanda ciudadana que ningún gobierno municipal había podido acometer hasta ahora y que entronca con la traición de las velas, el sistema que tradicionalmente se ha utilizado en Sevilla para proporcionar sombra en la vía pública", ha explicado.

Además, De la Rosa ha recriminado que Muñoz "ni como delegado de Urbanismo ni como alcalde fue capaz de instalar los toldos en la Avenida", y ahora protesta por una solución que, a su juicio, ha sido una demanda histórica de los sevillanos. "El señor Muñoz prefiere que los ciudadanos se fastidien a que descubran que el Gobierno de José Luis Sanz hace cosas que el PSOE no supo hacer en ocho años", ha criticado.

Tras incidir en que el Gobierno municipal cumple de esta manera un compromiso electoral de José Luis Sanz, ha resaltado que "con la Avenida ha ocurrido lo mismo que con el mercado de la Puerta de la Carne, con la Casa Cernuda, con el Palacio del Pumarejo, con San Laureano, con San Hermenegildo, con la repavimentación de las calles o con el arreglo de los puentes, temas que llevaban muchos años bloqueados y que Sanz ha desbloqueado como alcalde", ha explicado el delegado de Urbanismo.

Para de la Rosa, "a Antonio Muñoz no le importa lo más mínimo que los sevillanos se tuesten cuando caminan por el Centro Histórico, lo que le preocupa es que los toldos dejan en evidencia su gestión y desvelan su ineptitud para gobernar una ciudad como Sevilla", ha explicado.

Además, el delegado ha retado al dirigente socialista a llevar este expediente ante la Fiscalía, "porque el único argumento que va a poder presentar es que le señala como un político incompetente que tuvo ocho años a Sevilla en una parálisis absoluta".

Por último, ha detalaldo que la instalación de los toldos está siendo compleja, pero que a partir de ahora "una de las vías principales de la ciudad va a ser más transitable en los meses de calor", por lo que esta medida ayudará a que Sevilla sea "una capital más humana, accesible y transitable".