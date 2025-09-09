El Ayuntamiento de Sevilla asegura que las obras en colegios públicos pondrán fin a "años de abandono" del PSOE

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha afirmado que las obras en marcha en los centros educativos de la ciudad finalizarán en las próximas semanas o meses, según el caso, y permitirán "poner fin a años de abandono". En este sentido, el Consistorio ha señalado que, tras una década de "dejadez" durante el mandato del PSOE, el grupo socialista "carece de credibilidad en lo que respecta a la gestión de los colegios públicos de Sevilla".

En respuesta a las declaraciones del concejal socialista Juan Tomás de Aragón, quien este martes ha advertido de que "las clases van a comenzar sin que los colegios hayan sido desratizados", el Ayuntamiento ha replicado que "actualmente hay numerosas obras en curso, todas ellas perfectamente planificadas, no solo con la comunidad educativa y los equipos directivos de los centros, sino también con las empresas responsables y los técnicos municipales implicados".

Asimismo, el Consistorio ha subrayado que "el PSOE no puede hablar de planificación en la gestión de las obras escolares, cuando durante su mandato estas fueron prácticamente inexistentes, dejando los centros en un estado de abandono absoluto". En contraste, aseguran que la situación ha comenzado a revertirse desde la llegada a la Alcaldía de José Luis Sainz, y que ya "se empiezan a notar mejoras en los colegios públicos de Sevilla, avanzando poco a poco, obra a obra, actuación a actuación".

En este sentido, la Administración Local ha señalado como ejemplo "claro del abandono socialista" algunas de las siete grandes obras que actualmente se están ejecutando. Entre ellas, ha destacado la nueva pista deportiva del colegio Jacaranda, en Sevilla Este, donde se está invirtiendo más de 540.000 euros para transformar un espacio que fue clausurado en 2017, en una instalación moderna con césped artificial y pavimento de primera calidad.

Otros espacios que serán renovados en los próximos meses son los cuartos de baño de varios colegios públicos, como el CEIP San Pablo, el Mariana de Pineda o el Buenavista, entre otros. Según ha detallado el Ayuntamiento, estos baños cuentan con "más de 30 años de antigüedad y, por fin, serán completamente reformados", tal y como ya se ha hecho en centros como el Adriano o el Calvo Sotelo.

"El estado de deterioro de estos baños es un claro reflejo del abandono al que el PSOE sometió durante años a los colegios públicos de Sevilla", ha señalado el Consistorio, que también ha calificado de "cínicas" las recientes declaraciones socialistas sobre la situación de las infraestructuras educativas.

Al hilo de lo anterior, Institución Local se ha alegrado de que "por fin, el PSOE se interese por el bienestar de los pequeños, su comunidad educativa y la renovación de los colegios públicos de Sevilla". Además, les ha invitado a "que sigan siendo espectadores de este plan de recuperación que avanza a paso firme y que denota que Sevilla está en marcha".

Al margen de eso, ha hecho hincapié en el contrato de mantenimiento de 2,5 millones de euros ante "el de 300.000 euro que tenía el PSOE". "Este contrato nos está permitiendo atajar, de manera rápida y eficaz las incidencias de todos los colegios públicos de Sevilla", ha destacado, toda vez que ha recordado que "esas incidencias, antes, se dejaban en un limbo y se abandonaban".

Por último, el Ayuntamiento ha asegurado que seguirá "trabajando y ejecutando las obras de los colegios durante todo el curso ya que los centros no tienen tiempo que perder y en algunos casos, por su embergadura, son obras que durante más de dos meses".