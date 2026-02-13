Ayuntamiento Sevilla asegura que "se va a llegar a una solución" del desahucio en Palmete, en la previa de manifestación

Archivo - Movilización de Barrios Hartos frente al Ayuntamiento de Sevilla por el desahucio de 11 familias en Palmete. - BARRIOS HARTOS - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha defendido que el Consistorio "está trabajando desde el minuto uno" ante el desahucio de once familias del edificio de viviendas de protección oficial situado en la calle Verdad 54, en el barrio de Palmete de la capital.

"Se está avanzando en la negociación y estamos hablando con los vecinos que tienen contrato de arrendamiento, con los ocupas", ha respondido el delegado a la propuesta del grupo Con Podemos-IU acerca de la situación de los vecinos en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno este viernes.

"Le garantizo que vamos a llegar a una solución", ha reafirmado al mismo tiempo que ha defendido el papel de Emvisesa, quién está llevando las negociaciones con Santander, en un proceso de "ejecución hipotecaría que no tiene nada que ver". "El objetivo es que sigan siendo VPO y en eso está Emvisesa", ha señalado.

De la Rosa se ha mostrado muy crítico con la concejal de Podemos, y proponente de la moción, Susana Hornillo. Ha asegurado que "no le importan los vecinos de Palmete, solo le importa su promoción personal", al mismo tiempo que ha asegurado que Hornillo "conoce perfectamente el proceso desde el minuto uno".

"Parece que tiene más intención de reventarlo, que de nosotros consigamos un acuerdo", ha afirmado el delegado.

Por su parte, Hornillo ha asegurado que las once familias, con menores a cargo, tenía fijada la fecha de lanzamiento el pasado 5 de diciembre y que "fue la movilización vecinal y la presión social la que consiguió que se aplazara ese lanzamiento, pero que todavía sigue vigente".

"Este ayuntamiento, a través de Envisesa, tiene competencias para intervenir y para adquirir el inmueble, para incorporarlo a partir de un orden de vivienda", ha remarcado Hornillo, al mismo tiempo que ha señalado que el precio de la vivienda "no para de crecer, hasta un 13% en el último año".

"Esta moción no solo viene para defender el derecho de estas 11 familias de Palmete a permanecer en sus viviendas, también está por tantas otras familias que se pueden ver en situaciones parecidas, porque nadie está libre de ser presa de un fondo buitre", ha remarcado la concejal.

El PSOE ha mostrado su apoyo a la moción, la concejal Natalia Buzón ha puesto de ejemplo una operación de Emvisesa en 2021, durante el mandato socialista, cuando "se invirtieron 2,2 millones de euros para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre 28 viviendas protegidas". "Decídalo ya, decídalo de una vez por todas, porque estamos en una situación límite", ha afirmado.

Por su parte, Vox ha mostrado su apoyo a las familias "que realmente necesiten una vivienda y no tengan recursos económicos sociales para ello". El concejal Fernando Rodríguez Galisteo ha indicado que "hay que seguir las leyes".

25 ENTIDADES VECINALES SE MANIFIESTAN ESTE SÁBADO

Más de 25 organizaciones sociales, apoyadas por sindicatos y organizaciones de izquierda, han convocado una manifestación este sábado 14 de febrero a las 12,00 horas para "exigir medidas urgentes" ante lo que califican como una "situación insostenible" en materia de vivienda. La marcha saldrá desde Gran Plaza y finalizará ante la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.

En un comunicado, las entidades han señalado que las grandes entidades "siguen acaparando miles de viviendas vacías con el objetivo de mantener los precios altos y dedicarlas a actividades turísticas". "Esta situación condena a la pobreza a la mayoría de las familias tras hacer frente al pago de sus alquileres y sigue negando a los más jóvenes la posibilidad de desarrollar una perspectiva de emancipación", han afirmado.

En esta línea, han puesto de ejemplo la situación de las once familias de Palmete. Las entidades piden que las viviendas afectadas "pasen a formar parte automáticamente del parque público de vivienda y que se respete el derecho de estas familias, con informes de vulnerabilidad y 9 menores a su cargo, a permanecer en sus hogares".

"Solo acordaron la prórroga del desahucio cuando el caso fue denunciado por las familias y Barrios Hartos ante el pleno del Ayuntamiento el pasado 20 de noviembre. Mientras esta prórroga, que mantiene en la máxima angustia a los afectados y cuyo plazo inicial de 60 días expira en estos días, Emvisesa sigue ofertando promociones a precio de mercado, donde los alquileres llamados sociales se sitúan en los mismos niveles que la vivienda denominada libre", han subrayado las entidades.