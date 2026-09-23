El Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Veteranos CAR Rugby presentan el II Torneo Solidario Pepe 'Gambita'

II Torneo Solidario Pepe 'Gambita' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el cartel del II Torneo Solidario Pepe 'Gambita', que organiza la Asociación de Veteranos del Club Amigos del Rugby (CAR VETS) y que se celebrará el 17 de octubre en el Centro Deportivo Bellavista.

Según ha indicado el Gobierno local en un comunicado, la presentación ha contado con la asistencia de la delegada de Deportes, María Tena, que ha trasladado a los organizadores "la felicitación del Ayuntamiento por impulsar un evento que no solo rinde un merecido homenaje a una figura tan querida como Pepe Gastalver, sino que demuestra una vez más la solidaridad del deporte sevillano y cómo éste se vuelca con las causas sociales".

Así, todos los fondos recaudados por la organización irán destinados íntegramente a la Asociación Corazón y Vida, una entidad sin ánimo de lucro que presta apoyo y atención integral a personas afectadas por cardiopatías congénitas.

El torno sirve como homenaje a Pepe Gastalver 'el Gambita', ex jugador del CAR diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y celebra su segunda edición tras el éxito del pasado año en el que reunió casi 200 jugadores y 1.000 asistentes.